梅根專訪 白宮「說出來需勇氣」 網球女將小威發文力挺

英國哈利王子與妻子梅根馬克爾接受脫口秀名主持人歐普拉訪談，大曝王室內幕，成為8日英國報章的頭條新聞。(Getty Images)

白宮8日表示，拜登 總統稱讚英國 哈利王子與妻子梅根 馬克爾(Meghan Markle)需要「勇氣」，才能接受名嘴歐普拉(Oprah Winfrey)專訪，暢談個人故事與掙扎；美國非裔女性名人紛紛力挺梅根，稱外人討論嬰兒的膚色已「越線」。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)被記者問到拜登及第一夫人吉兒(Jill Biden)在專訪後的任何反應時說：「任何人要出面暢談自己與精神健康問題的搏鬥並說出自己的故事，都需要勇氣。」

吉兒與哈利交情深厚，莎奇接著說：「總統當然相信這一點，他也談到未來致力投資許多相關領域的重要性。」

莎奇不忘強調，哈利夫婦如今已是「普通公民」，因此「我們不會再代表總統置評」，「這是公民分享自身故事和掙扎」。

莎奇說：「容我重申，我們與英國人民有著堅定和持久的關係，也在各種問題上與英國政府保有特殊夥伴關係，這都將持續下去。」

歐普拉8日接受CBS新聞主播蓋爾‧金恩(Gayle King)訪問時說，她對專訪最意外之處在於人們當他們的面討論亞契的膚色，「你可以聽見，我在節目中情不自禁地發出『哇，我難以想像妳(梅根)現在說出這些』。」

歐普拉在預錄訪談的結束後，並沒有再與兩人交談，惟在節目播出當晚傳簡訊給梅根詢問一切是否順利，而梅根當時正在哄亞契入睡。

網球女將小威廉絲(Serena Williams)透過推特讚揚她「無私的朋友」梅根，稱她的發言「表露她經歷的痛楚和殘酷」。

「我很清楚性別歧視與種族歧視，媒體總是以女性及膚色來矮化我們。」小威廉絲寫道：「我們必須認清譴責惡意、無根據八卦和小報新聞的義務；系統性壓迫的精神後果與犧牲很慘、孤單且往往致命。」

在拜登總統就職典禮上朗讀自身創作「我們走上山丘」而爆紅的22歲非裔詩人阿曼達‧高爾曼(Amanda Gorman)批評英國王室錯失梅根的「見解」，這原本是一個「改變、革新並與新世代和解的機會」。