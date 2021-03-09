1710萬人搶看！哈利梅根槓王室 收視超過艾美獎+金球獎

英國哈利王子與妻子梅根馬克爾接受脫口秀名主持人歐普拉訪談，大曝王室內幕，英國不少民眾都在家收看。(Getty Images)

英國哈利 王子(Prince Harry)與妻子梅根 馬克爾(Meghan Markle)接受脫口秀天后歐普拉(Oprah Winfrey)預錄專訪大談脫離王室內幕八卦，7日在哥倫比亞廣播公司(CBS)播出創下收視佳績，吸引1710萬觀眾收看，成為本季非體育賽事轉播電視收視率排行榜冠軍。

相較之下，本屆金球獎頒獎典禮2月28日在國家廣播公司(NBC)播出時只有690萬觀眾收看，艾美獎頒獎典禮去年9月播出時也只有640萬觀眾收看。

英國白金漢宮對於哈利梅根專訪保持緘默，並未公開評論。不過，消息人士指出，女王、查爾斯王子(Prince Charles)、威廉王子(Prince William)針對各種曝光的八卦細節，已經展開應變協商。

知情人士說，王室成員的心情反應為「高度震驚與難過」，感覺哈利彷彿「按下摧毀自己家庭的核子按鈕」。消息人士說，王室對於訪問內容「萬分詫異」。

英國外交副大臣高仕文(Zac Goldsmith)8日在推特發文寫道，哈利根本是「摧毀了自己的家庭」。

「今日美國報」引述知情人士透露，哥倫比亞廣播公司以800萬美元購得哈利與梅根專訪的美國播映版權，英國獨立電視台(ITV)則於8日播出。

王室傳記作家安娜‧帕斯特納克(Anna Pasternak)接受英國廣播公司(BBC)訪問時說，整段訪問以偏袒梅根的基調進行，不讓她難堪，而是對她充滿奉承。

帕斯特納克說：「梅根真正的所作所為都未受到質疑。大爆內幕的目的純粹就是想要毀滅溫莎王朝。」

英國小報對於哈利與梅根群起圍攻。 每日郵報(Daily Mail)標題揶揄寫道：「住在1450萬元的豪宅裡，回歸簡單生活」。每日快報(Daily Express)頭版報導寫著：「女王：職責與家庭讓我們團結」、「哈利與梅根，這才叫做公共服務，而不是在電視上跟歐普拉講一些自私自利的話」。

英國太陽報(The Sun)報導分析，梅根接受歐普拉訪問大爆料，把王室成員得罪光光，恐將永遠再也無法回英國。報導中指出，哈利與梅根並未在節目播出前與王室成員預先打招呼並透露受訪內容，等於自斷退路。