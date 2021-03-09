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萊斯在白宮燃薰香 要驅川普顧問「負能量」？

編譯林梅婕／綜合8日電
拜登總統國內政策顧問萊斯。(歐新社)
拜登總統國內政策顧問萊斯。(歐新社)

拜登總統國內政策顧問萊斯(Susan Rice)7日在社群媒體推特上傳一張照片，顯示在她的白宮西廂辦公室有鼠尾草正在燃燒的畫面；由於該辦公室先前的主人為前總統川普的資深顧問米勒(Stephen Miller)，據稱這是一種「去負能量」儀式。

透過萊斯推特的照片可看到，在她辦公室桌上的一只小碗中有少許的鼠尾草正在燃燒，一旁還擺上一支羽毛；桌上除了有一盆花，背景牆壁上還掛著一幅有關海地的畫。

根據北美原住民多年來的習俗，燃燒鼠尾草是一種療癒身心和提升智慧的儀式；萊斯曾擔任前總統歐巴馬(Barack Obama)的國安顧問，也是首位擔任美國駐聯合國大使的非裔女性。

拜登總統國內政策顧問萊斯7日在社群媒體推特上傳一張照片，顯示在她的白宮西廂辦公室...
拜登總統國內政策顧問萊斯7日在社群媒體推特上傳一張照片，顯示在她的白宮西廂辦公室有鼠尾草正在燃燒的畫面。(取自萊斯推特)
前總統川普移民政策顧問米勒。(路透)
前總統川普移民政策顧問米勒。(路透)

該辦公室前主人米勒過去在川普執政團隊中，為符合川普的「美國優先」目標，曾大力推動有關非法移民及對抗中國等強硬政策；除此之外，他還協助川普在美墨邊境推行「零容忍」(zero tolerance)政策，導致許多無證移民家庭被迫拆散。

萊斯曾被列入拜登的副手人選，也曾考慮讓她出任國務卿，但由於2012年美國駐利比亞班加西(Benghazi)使館遇襲案中，她的諸多相關後續動作引發極大爭議，擔心此舉遭國會共和黨人反對，因此作罷。

紐約時報曾報導有關萊斯入閣的消息，目前她在白宮的主要職責是領導健保政策的走向，協助緩和疫情並盡快使國家經濟恢復。

拜登政府上個月25日在敘利亞發動空襲，為上任後首次的軍事行動，因未徵詢國會意見遭外界質疑；不過由於萊斯並未參與這項軍事行動的決策討論，也讓她可免於受到輿論的指責。

「我也希望自己當時能加入討論，聆聽他們決策的所有考量。」萊斯在遠端視訊受訪時表示：「但我有非常多的工作要做，一天的時間都不夠用。這是個新領域，所以一切都讓我覺得很有趣。」

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