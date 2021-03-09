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川普卸任後首次回紐約 民眾抗議要求逮捕他

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普7日回到紐約，8日上午川普大廈外出現抗議群眾，要求當局逮捕他，也有人舉牌要這位「佛州人，回家去」。(截屏自DailyMail視頻)
前總統川普7日回到紐約，8日上午川普大廈外出現抗議群眾，要求當局逮捕他，也有人舉牌要這位「佛州人，回家去」。(截屏自DailyMail視頻)

前總統川普離開白宮後，7日首次回到紐約，8日上午川普大廈外出現抗議群眾，要求當局逮捕他，也有人舉牌要這位「佛州人，回家去。」

同時，川普挑戰威斯康辛州選舉結果的訴訟，最高法院已拒審，正式終結困擾美國多時的「川普不服選舉結果」的法律戰戲碼。

川普何故單獨回紐約，原因不明，預定待到9日。紐約的法院有他好幾樁官司，包括給兩名女性「封口費」，要她們閉嘴不談自己和川普的婚外情，以及川普機構涉嫌逃稅、信貸詐欺和保險詐欺。

就1995年川普以750萬元購買威契斯特郡七泉莊園事，曼哈頓地區檢察官萬斯(Cyrus R. Vance Jr)和紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)分別對川普發動刑事與民事調查。本案起於2019年他的私人律師柯恩在國會作證時，講出川普習於操縱房地產價格，以便獲取有利的貸款與稅務條件。

2017年元月川普舉家遷往白宮就任前，就住在川普大廈。如今卸任後初次返「家」，第五大道上就出現抗議人士，橫舉「逮捕川普」布條，和「佛州人，回家去」的牌子。也有人舉「起訴川普」的牌子。

川普7日晚間在維安人員和警察護衛下，在車上向媒體揮手；歡迎他的支持者僅有一位，看著他走進川普大廈。

川普挑戰選舉結果的最後一件官司是，威州有22萬1000張選票，因新冠疫情期間的特別規定，才予計算。川普陣營說，選務官把郵遞投票也列入計算是錯誤的，因為選民繞過「驗證身分」的程序，只有「長期受限」於抗疫措施的選民，可以郵寄選票。

威州高等法院去年底裁定，選民有權決定自己是否因病疫「限制」措施而郵寄選票。

川普不服，上訴到最高法院，如今最高法院拒審，但未說明原因。

最高法院雖然有三位川普任命的大法官，九名大法官保守派與自由派也呈六票對三票之比，卻屢屢讓川普挑戰選舉結果的官司吃敗仗。

川普的一些支持者前往紐約曼哈頓的川普大廈前，表達對他的支持。(路透)
川普的一些支持者前往紐約曼哈頓的川普大廈前，表達對他的支持。(路透)
川普的一些支持者前往紐約曼哈頓的川普大廈前，表達對他的支持。(路透)
川普的一些支持者前往紐約曼哈頓的川普大廈前，表達對他的支持。(路透)

川普 紐約州 佛州

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