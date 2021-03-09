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白宮重申協助台灣自衛 對台立場明確不變

記者張文馨／華盛頓報導
白宮發言人莎奇8日表示，美國對台立場明確不變，將信守包括三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，並協助台灣維持足夠的自我防衛能力。(美聯社)
白宮發言人莎奇8日表示，美國對台立場明確不變，將信守包括三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，並協助台灣維持足夠的自我防衛能力。(美聯社)

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)8日在例行記者會被問到台灣議題時表示，美國對台立場明確不變，將信守包括三公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，並協助台灣維持足夠的自我防衛能力。

中國外交部長王毅7日在中國全國人大兩會外交部長記者會時表示，敦促美國政府充分認識台灣問題的高度敏感性，徹底改變上屆政府越線玩火的做法，慎重和妥善處理涉台問題；王毅並稱兩岸必須統一，也必然統一。

莎奇在接受記者提問時表示，美國對台立場依然明確，美國將與朋友和盟友共同促進在印太地區共享的繁榮、安全與價值。

莎奇表示，美國仍信守包括美中三項聯合公報、台灣關係法與六項保證的長期承諾，也將持續協助台灣維持足夠的自我防衛能力，所以美國的立場維持不變。

除了對台灣的承諾，國務院發言人普萊斯(Ned Price)8日在例行記者會也談及對日韓等區域盟友的承諾，他表示，美國需要確保區域盟友步伐一致，與北京競爭。

針對北京外交部長王毅7日在中國全國人大四次會議上的有關對台政策的說法，白宮發言人...
針對北京外交部長王毅7日在中國全國人大四次會議上的有關對台政策的說法，白宮發言人莎奇8日表示，美國對台立場明確不變。(中新社)

記者詢問普萊斯國務卿布林肯(Antony Blinken)即將出訪日韓所傳達的訊息，普萊斯並未證實，但提到美國確認在印太地區對條約盟國與夥伴的承諾，印太地區充滿機會與挑戰。

普萊斯表示，要應對中國的挑戰，且勝過北京，美國就需要與區域盟友和夥伴步伐一致，共同實現，這也是布林肯與拜登過去的一貫主張。

布林肯8日與第一夫人吉兒(Jill Biden)在國務院頒發「國際婦女勇氣獎」，分別有來自中國、緬甸、白俄羅斯等地共14位女性獲獎，其中包括中國人權律師王宇。

布林肯說，王宇是中國大陸最知名的人權律師之一，代理受虐孩童、少數族群、婦女和宗教信徒的案件，王宇因此飽受政府壓力，國務院過去兩天都未能和王宇保持聯繫，為王宇感到憂心。

王宇並未出席這場線上舉行的頒獎典禮，布林肯說，美國會持續關注此事，若必要也會替王宇發聲。

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