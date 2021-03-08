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紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

編譯潘勛／綜合7日電
1兆9000億元新冠疫情紓困案雖5日在參院過關，但參院共和黨人無一人支持。圖為共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾(左)。(歐新社)
1兆9000億元新冠疫情紓困案雖5日在參院過關，但參院共和黨人無一人支持。圖為共和黨籍的參院少數黨領袖麥康諾(左)。(歐新社)

1兆9000億元新冠疫情紓困案5日於參院過關，拜登總統及民主黨稱頌這件事代表民主黨理念的勝利，但法案沒獲參院共和黨半票支持，兩黨壁壘森嚴，根本沒有跨黨派合作，另踢爆民主黨內自由派與溫和派不睦，拜登其他更遠大的施政目標如投票權、氣候變遷移民，勢必面臨更大挑戰。

華盛頓郵報6日指出，疫情紓困法案及上周其他立法、人事議題，比如調高最低時薪、白宮預算管理局(OMB)局長任命未能過關，在在提醒拜登面對共和黨的反對，施政必須取得民主黨一致團結，半點出錯空間也沒有。

雖說共和黨想阻擋紓困案過關失敗，但參院少數黨領袖麥康諾想起民主黨的內鬥戲，就會心頭一喜，直指民主黨想快速通關，立法成功，大概沒想到這麼困難，而且一切只剛開頭而已。

拜登及其盟友對紓困法案過關稱頌不已；白宮新聞聯絡主任貝丁菲爾德(Kate Bedingfield)指出，總統提出1兆9000億元，參院就通過1兆9000億元，不諱言過程有些扞格，但參院兩黨各有50席，能通過力道強大的紓困法案，取得全國四分之三的支持，實在妙不可言。

但華郵指出，法案在參院辯論期間，民主黨溫和派調低政府的振興經濟開支，參議員桑德斯想加入條款，把調高時薪到15元，未獲全黨支持，有七名民主黨及一名無黨派參議員跑票，遭逢這麼大的抗拒，對自由派可謂重挫；他們本就抱怨，自己的政策目標只消一、兩名溫和派反對，就會失利。

民主黨溫和派縮小紓困法案的失業保險福利達兩次，而非一次；拜登想每周給400元，但為了爭取參議員曼欽(Joe Manchin III，西維吉尼亞州)的歸隊支持，只妥協為每周300元；想發到10月初，參院只同意發到9月6日。

參議員庫恩斯(Christopher Coons)是拜登的緊密盟友，他指出民主黨在參院的微弱多數出現「新的動力變化」，民主黨由移民到全國基礎建設等執政課題，「真要好好努力」。

民主黨 參院 拜登

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