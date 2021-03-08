我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

國稅局找不到人 百萬人恐無錢領

NBA／西蒙斯展現驚人彈跳力 獲灌籃大賽冠軍

不甩疫情 30萬機車騎士聚佛州 恐釀超級傳播

編譯潘勛／綜合7日電
佛羅里達州岱通納海灘的年度機車周於上周末展開，吸引30萬名以上機車手參加，引起新冠病毒大傳播的擔憂。(美聯社)
佛羅里達州岱通納海灘的年度機車周於上周末展開，吸引30萬名以上機車手參加，引起新冠病毒大傳播的擔憂。(美聯社)

新冠肺炎疫情猶在，但佛羅里達州岱通納海灘(Daytona Beach)的年度機車周依然自上周末展開，吸引逾30萬名機車手參加；該市因顧慮病毒傳播，與酒吧業者磋商，把室內容客量減為六成，但酒吧業主指出，購買啤酒的人遠比買口罩多，幾乎沒人戴口罩。

「每日郵報」報導，機車周主辦方「岱通納區商會」估計參加的機車手在30萬到40萬之間；這項機車盛會一般吸引機車手50萬人。

為避免去年8月南達科他州「史特吉斯摩托車節」(Sturgis Motorcycle Rally)導致病毒傳播事件重演，岱通納海灘市與酒吧業者協商，要求店內容客量減為六成，但暫時允許在店外賣酒，辦娛樂活動；史特吉斯摩托車節遭詬病，是因為導致新冠病例增加數百至數十萬例。

當地酒吧「Froggy's Saloon」店主漢尼卡特(Bobby Honeycutt)表示，機車周能展開，真是感恩，感謝市府允許開店，允許辦活動；他的酒吧容客量限制在102人，但能在室外設吧台擺酒桶待客。

當地紀念品店「John's Rock N Ride」老闆桑琪士(Johnny Sanchez)表示，賣出去的三元啤酒，遠比特製的七元口罩多；他聳聳肩說，幾乎沒人戴口罩，「大家都不在意，世道如此，你能怎樣？」

話雖如此，連續第46次參加機車周的阿奎羅(Sam Acquaro)相信，自己兒子應該是去年來此才感染新冠肺炎的，此後他就不再進入任何餐廳，只留在室外。

佛州其他地方，放春假的大學女生穿比基尼上海灘，擠在邁阿密及勞德岱堡等地酒吧享受假期，很多人也沒戴口罩。

佛州衛生廳表示，5日州內新冠病例新增4684起，4人因新冠而喪生；全美過去幾天新冠染疫件數在6萬5000到6萬8000之間，但是到6日下降為5萬9620件；除了岱通納海灘機車周，還有幾個州上周已宣布打算重新開放。

佛州 新冠肺炎 南達科他州

上一則

俄勒岡州發現「本土新變種」 由英變種病毒演化

下一則

紓困案「跨黨合作已死」 拜登施政浮警訊

延伸閱讀

以色列40%人口完成疫苗接種 餐館酒吧恢復營業

以色列40%人口完成疫苗接種 餐館酒吧恢復營業
CDC研究：口罩令減緩病歿數 開放堂食讓確診增加

CDC研究：口罩令減緩病歿數 開放堂食讓確診增加
紐森籲居民戴2個口罩 譴責多州解禁

紐森籲居民戴2個口罩 譴責多州解禁

德州搶先撤口罩令 業者難為：被迫選邊站

德州搶先撤口罩令 業者難為：被迫選邊站

熱門新聞

國會參院6日通過拜登政府的1.9兆元新冠疫情紓困法案。(美聯社)

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

2021-03-06 13:54
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
甫獲得金球獎最佳導演獎的趙婷，一夕間成為中國網友抵制的「辱華分子」。路透

趙婷「無依之地」中文海報被撤下 只因她說過這句話

2021-03-05 20:41

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元

50：49參院通過1.9兆紓困案 拜登：本月就可發1400元
5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人

5歲龍鳳胎結婚！父母：他們前世是無法修成正果的戀人
打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做

打破40年總統紀錄 拜登上任後「有件事」還沒做
月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行

月租過萬、媲美星級酒店 豪華老人公寓正流行
歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我

歐普拉專訪結束！哈利：不後悔退王室 是梅根拯救了我