不甩疫情 30萬機車騎士聚佛州 恐釀超級傳播

佛羅里達州岱通納海灘的年度機車周於上周末展開，吸引30萬名以上機車手參加，引起新冠病毒大傳播的擔憂。(美聯社)

新冠肺炎 疫情猶在，但佛羅里達州岱通納海灘(Daytona Beach)的年度機車周依然自上周末展開，吸引逾30萬名機車手參加；該市因顧慮病毒傳播，與酒吧業者磋商，把室內容客量減為六成，但酒吧業主指出，購買啤酒的人遠比買口罩多，幾乎沒人戴口罩。

「每日郵報」報導，機車周主辦方「岱通納區商會」估計參加的機車手在30萬到40萬之間；這項機車盛會一般吸引機車手50萬人。

為避免去年8月南達科他州 「史特吉斯摩托車節」(Sturgis Motorcycle Rally)導致病毒傳播事件重演，岱通納海灘市與酒吧業者協商，要求店內容客量減為六成，但暫時允許在店外賣酒，辦娛樂活動；史特吉斯摩托車節遭詬病，是因為導致新冠病例增加數百至數十萬例。

當地酒吧「Froggy's Saloon」店主漢尼卡特(Bobby Honeycutt)表示，機車周能展開，真是感恩，感謝市府允許開店，允許辦活動；他的酒吧容客量限制在102人，但能在室外設吧台擺酒桶待客。

當地紀念品店「John's Rock N Ride」老闆桑琪士(Johnny Sanchez)表示，賣出去的三元啤酒，遠比特製的七元口罩多；他聳聳肩說，幾乎沒人戴口罩，「大家都不在意，世道如此，你能怎樣？」

話雖如此，連續第46次參加機車周的阿奎羅(Sam Acquaro)相信，自己兒子應該是去年來此才感染新冠肺炎的，此後他就不再進入任何餐廳，只留在室外。

在佛州 其他地方，放春假的大學女生穿比基尼上海灘，擠在邁阿密及勞德岱堡等地酒吧享受假期，很多人也沒戴口罩。

佛州衛生廳表示，5日州內新冠病例新增4684起，4人因新冠而喪生；全美過去幾天新冠染疫件數在6萬5000到6萬8000之間，但是到6日下降為5萬9620件；除了岱通納海灘機車周，還有幾個州上周已宣布打算重新開放。