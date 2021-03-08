別大疫！美變種病毒肆虐 佛奇：口罩必不可少

隨著疫苗接種規模持續擴大，民眾的防疫意識似乎逐漸降低，專家擔心可能再度引發新一波疫情。圖為舊金山金門公園的摩天輪在爭議聲中重新運轉，迎接客人。(歐新社)

繼疫苗 釋出後美國政府距離控制疫情又進一步，不過變種病毒 的傳播速度仍持續加強，國內至少46州和華府地區都出現英國變種病毒「B.1.1.7」的案例，恐會導致下一波疫情爆發；國家過敏和傳染病研究院(NIAID)院長佛奇 (Anthony Fauci)表示，儘管未來幾周疫苗產量將大幅提升，但防疫仍切勿鬆懈、口罩也必不可少。

研究人員指出，起初的新冠病毒傳播率為59%，到變種後的B.1.1.7傳播率上升至74%，未來幾周疫苗接種的規模恐抵擋不了病毒擴散的速度。

曾任拜登交接時期的新冠顧問委員會成員的岡德(Celine Gounder)形容：「變種病毒正以指數型成長的速度散播，我們很可能處於另一波疫情即將來臨的轉捩點上。」

全美B.1.1.7的病例數在上個月占全國確診人數的4%，白宮新冠病毒諮詢委員會成員奧斯特霍姆(Michael Osterholm)7日對媒體表示：「如今B.1.1.7的病例占比已達到三成至四成，當我們像歐洲一樣達到五成時，你就會看到確診人數明顯成長。」

根據約翰霍普金斯大學(JHU)統計，上周平均單日確診人數超過6萬人，距離去年夏季巔峰、7月20日測得的6萬7030人只有些微差距；佛奇也強調，在確診人數低於1萬人之前都不應輕易放寬防疫限制。

佛奇7日透過「哥倫比亞廣播公司」(CBS)「面對國家」( Face The Nation)節目表示，未來幾周疫苗供應量將大幅提升：「隨著每天接種疫苗的人數增加，我們會慢慢放寬防疫限制，尤其是4月至5月時，接種人數將增加到一定程度。」

不過佛奇也指責已放鬆口罩強制令的州政府「莫名其妙」，並稱口罩仍須用來預防變種病毒的傳播。他說，「我明白大家想要回歸正常生活的心理，但無視防疫只會讓你的生活更倒退」。

據聯邦疾病防治中心(CDC)統計，由嬌生(Johnson & Johnson)推出的全國第三支新冠肺炎疫苗通過緊急使用授權後，全國每日接種率達200萬人，且接種人數已累積至8790萬人。