14年觀測！科學家發現月球「有條尾巴」像彗星

科學家研究揭示，月球拖著彗星一樣的塵土尾巴環繞地球。(取自地球物理學期刊)

我們的月球像彗星，拖著塵土尾巴環繞地球，有時尾巴較亮，但不知何故；波士頓 大學經過14年觀察，發表最新科學研究，認定應該是偶爾出現較大較快的隕石撞擊月球表面，激起更多月球塵土到空中，太陽射線的光子與塵土中的鈉原子相撞，才出現令人心醉神馳的月光束線。

紐約時報 報導，月球大氣稀薄，沒有保護罩，所以經常遭隕石撞擊，激起月表塵土到空中，太陽光子與塵土的鈉原子撞擊，效果上便把它們推離開，形成尾巴狀的結構，流洩出月球；波士頓大學「太空 物理學中心」(Center for Space Physics)資深研究科學鮑姆賈德納(Jeffrey Baumgardner)說，如此讓月球看來有點像彗星。

每個月有幾天，新月移動到地球與太陽之間，彗星般的曳尾便把塵土灑向地球面朝太陽的那一面；地球引力把曳尾夾聚起來，變成肉眼看不見的束狀，而裹住地球大氣層，再由地球的另一面排射向太空。

這束月球塵土只有用特殊望遠鏡才看得見，在熹微的天空看似斑塊，斑塊時亮時暗，20世紀90年代末期發現月球塵土尾及夾束以來，科學家很好奇夾束的亮度是由什麼狀況來控制。

1998年11月，設在德州戴維斯堡(Fort Davis)的「麥當勞天文台」(McDonald Observatory)以一具魚眼狀的全太空望遠鏡觀察，希望能瞧見月球的塵土曳尾，結果在獅子座流星雨高峰之後，看到一個斑塊在夜空持續了三晚，顯得特別明亮；斑塊在其它新月時節也曾見到，但較暈暗，科學家於是懷疑是流星雨的撞擊激起足夠的塵土，讓黑斑格外明亮。

但設在阿根廷的「里昂齊托天文台」(El Leoncito Observatory)自2006到2019年間，以全太空成像望遠鏡拍攝2萬1000張照片後，未能佐證獅子座流星雨與斑塊變亮的假說。

波士頓大學據此觀察14年後寫成論文，認為是較大顆、較快的隕石偶然迎面撞上月球，才激得更多月球鈉元素噴上較高空，這種狀況不見得與年度獅子座流星雨同一時間；研究成果發表在4日出版的「地球物理學期刊：行星」(Journal of Geophysical Research: Planets)。