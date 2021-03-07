首度發現「太空颶風」 北極上方125哩盤旋8小時

科學家透過衛星觀測到前所未見的「太空颶風」現象，在地球北極大氣層上方有一個620哩寬的大型旋轉電漿。(山東大學提供)

科學家上周從2014年的衛星觀測中發現前所未見的「太空颶風 」(space hurrican)現象，在地球北極大氣層上方出現一個620哩寬的大型旋轉電漿(plasma)，持續盤旋數小時，並朝大氣層上方降下電子雨。

研究人員將此干擾現象稱作「太空颶風」，因為它的外觀和活動看似氣旋風暴系統；值得注意的是，科學家一直到現在才注意到太空颶風的存在。

「真讓人意想不到。」洛杉磯加大大氣與海洋科學教授里昂(Larry Lyons)表示：「甚至也沒人提過相關理論。」

里昂是該研究的作者之一，這項新研究2月26日刊登於「自然通訊」(Nature Communications)期刊中，有助了解太空天氣事件。

美國、中國、挪威和英國的科學家整理2014年8月的衛星觀測時無意發現太空颶風；當時人造衛星會繞地球旋轉並經過北極，拍攝到大氣層上方出現大規模干涉事件。

里昂表示，衛星拍到北極上方約125哩處出現一個旋轉的太空颶風，在同一個地方旋轉近八個小時。

「你可以看到周圍有電漿流動，看起來像太空颶風的雲。」里昂說：「外圍電漿流動最強，並朝中心漩渦眼減弱，之後再上升到另一頭，就像是一般颶風的氣流。」

不過颶風會在地球表面降下大量雨量，但科學家卻發現，太空颶風則朝大氣層上方落下大量電子。

太空颶風跟其他太空天氣事件差不多，都是因為太陽風所引起，即太陽上層大氣射出的超高速電漿；這些帶電粒子在太空投射，可以引起磁暴和南北極的極光。

英國雷丁大學太空環境物理學專家、該研究共同作者洛克伍德(Michael Lockwood)表示：「熱帶風暴 與高能量有關，而這些太空颶風的形成，必須將太陽風能量大量並迅速轉換成地球大氣層上方的帶電粒子。」

科學家會固定監測太空天氣，因為太陽粒子輻射可能會干擾衛星運轉，偶爾還會搗亂地表的基礎建設。不過因為這個太空颶風發生在北極上方，因此科學家認為不會對較低緯度的民眾造成危害，但可能影響通訊和導航系統。

里昂的團隊打算進行追蹤研究，了解如此規模的太空颶風發生頻率與持續時間，以及時間較短的小型太空颶風是否更常出現。

里昂指出，如果不是研究人員從六年前數據中發現蛛絲馬跡，而且還耐心拼湊這些線索，很容易忽略太空颶風的存在。