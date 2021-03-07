NASA華裔主管嚴正 線上大聊火星任務

火星探測器「毅力號」成功在火星上進行首次試駕，操控者就是嚴正的團隊。(路透)

美國 國家航空暨太空總署(NASA)「毅力號」(Perseverance)探測車日前登陸火星 ，負責火星車機器人界面和可視化小組主管華裔嚴正(Jeng Yen)6日在線上會談中對記者表示，依規定探測車不能將任何地球上的有機體帶上火星，在火星採樣時也須做好防護措施，嚴守操作守則，避免發生「在火星上發現了地球生命」的烏龍事件。

嚴正(小圖)6日在「遇上火星人」線上會談分享上月18日「毅力號」的登陸火星情況。(視頻截圖)

從2003年開始已四度參與火星探測的嚴正表示，火星探測任務，是為了尋找當地是否可能適合生命存在的條件，以及發現是否有生命體存在；他與團隊的工作是通過在控制中心編排程式指令，向探測車下達命令在火星工作。

嚴正說，若在外星球發現生命或水源，一定是轟動地球的大新聞。

紐約 華僑文教服務中心與海外青年文化志工協會(FASCA)紐約分會6日舉辦「遇上火星人」線上會談，邀請嚴正分享上月18日「毅力號」登陸火星情況，並普及相關知識。會談吸引了不少年輕學子和華人參加，眾人對嚴正的工作充滿好奇。

嚴正介紹，火星的夜晚氣溫過低，工作人員必須晚上輸入程式，讓火星車在白天探測周邊環境，「白天的工作可減少能源損耗」。他還說，火星沒有GPS定位系統，只能通過虛擬實境(VR)、擴增實境(AR)與3D等技術，讓探索車到達指定位置。

「火星上氧氣極其稀薄，人類無法呼吸，若想登陸火星，需掌握將二氧化碳轉化為氧氣的技術」，嚴正說，「目前麻省理工學院(MIT)等大學已在著手相關研究，未來世代或有機會見證這個歷史時刻」。

來自台灣的嚴正，父親曾是一名海軍軍官，後因意外身亡，母親也在他年幼時離世，他在華興育幼院長大，先後考上建國中學、清華大學，畢業後申請到獎學金來美國留學，獲得愛荷華大學(The University of Iowa)數學與機械博士，1998年進入NASA工作。

華僑文教中心主任陳永豐表示，他希望嚴正此次分享，為華裔青年樹立榜樣，鼓勵他們日後投身科學研究。