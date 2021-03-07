拜登上任現移民潮 美墨邊界2月扣留近10萬人

包括兒童在內的大批中北美洲移民，在拜登上台後非法進入美國，希冀能獲得庇護；圖為德州美墨邊境，執法人員在安置無證客。(Getty Images)

拜登 總統上任以來，移民潮重現，美、墨邊境 2月扣留近10萬人，政府忙著替快速增加的移民尋找收容中心，把收容看待成主要課題，而非遏止移民潮大增的趨勢；共和黨高層出聲譴責拜登引發邊界危機，也計畫把移民暴增，當成2022年期中選主打議題。

華盛頓郵報5日報導，拜登政府把難民拘留中心，快速改成帶小孩移民家庭 的處理機構；放寬收容所的收容規定，用意是減緩新冠肺炎疫情的傳染；部署數百後備邊界執法人員到最繁忙的入境口，還想動員聯邦緊急管理局來協助新冠檢測，另隔離檢測呈陽性的移民；拘留中心床位快滿，官員們已草擬計畫，打算把移民人家送到德州、亞利桑納州的旅館。

單是在本周的幾天內，執法人員拘留了4000多名移民，比1月增加近一倍；近幾星期每天都有大約350名青少年、孩童穿越美、墨邊境，沒有家長陪護，規模是去年秋天的四倍，很多人卡在陰森的拘留所裡好些天，等候收容中心出現空位；雖說大多數成年移民被遣返，沒家長陪護的未成年人則獲准留下來，一些帶小孩的移民全家也一樣。

白宮5日表示，總統很快就會派高階顧問到邊境，評估入境移民人數並回報所見所聞；國土安全部內部已警告說，接下來幾個月可能出現20年來最大的移民潮，而拜登政府迄今還沒公開表示，他們考慮動用什麼新的執法戰術或新法規，來遏止移民潮。

華府「兩黨政策中心」(Bipartisan Policy Center)移民專家泰瑞莎‧布朗(Theresa Cardinal Brown)指出，拜登政府把移民大增而吃緊，視為後勤及作業的難題，至於有沒把它當成政治問題，則另當別論。

拜登競選時矢言一反前總統川普政策，讓美國較歡迎移民；華郵認為他就任六周以來，顯然一路走向危機，而且不顧國土安全部資深官員幾個月來的警告，說新冠疫情期間，同時數百萬墨西哥人、中美洲民眾在母國面臨的惡化、窘迫局面，驟然改變移民處理的政策，會引發諸多風險。

拜登是否要為移民大增負起責任，白宮發言人莎奇表示，政府準備走自己路線，包括以人道及尊重，看待未成年移民；但未經許可移民入境，若繼續以破紀錄速度增加，政府要怎麼做，則較不明朗。

布朗表示，容許多少移民、哪來的移民，聯邦政府並沒有管控；另不管由民主或共和黨執政，都沒能對移民暴增，研擬、打好緊急因應之道。