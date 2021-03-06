嬌生疫苗不是最好？底特律市長拒收 白宮稱誤解

底特律市長杜根貶低並且拒收嬌生疫苗，引起風波後，又改口稱將接受下一批嬌生疫苗；圖為他上月訪問白宮是出席記者會。(歐新社)

底特律市長杜根(Mike Duggan)4日拒絕聯邦政府提供的6200劑嬌生 (Johnson & Johnson)疫苗 ，不避諱地表示偏好輝瑞(Pfizer)和莫德納 (Moderna)，並稱市民應獲得「最好的疫苗」；不過他在5日重申將接受下一批分發的嬌生疫苗，白宮也稱一切只是「誤解」。

杜根表示，目前現有的2萬9000劑輝瑞和莫德納疫苗「仍足以應付目前需要接種的人」，但強調嬌生疫苗是「擴大疫苗接種規模的關鍵」。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)5日透露已和底特律市長辦公室進行協調，稱其中存在誤解，並表示：「事實上，他(杜根)非常迫切想要嬌生疫苗」。

根據密西根州公衛官員透露，本周送達該州的嬌生疫苗共8萬2700劑，沒有其他單位拒絕接收。

密州衛生廳首席醫療官哈爾頓(Joneigh Khaldun)本周稍早提出建議，呼籲被分配到嬌生疫苗的民眾應接受，「因為拒絕造成的後果可能介於生死之間」。

哈爾頓5日的聲明中也引用各研發藥廠的試驗報告，澄清輝瑞和莫德納試驗是在變種病毒爆發前完成，說明與嬌生疫苗的差異。

根據輝瑞和莫德納提供的試驗報告，兩家疫苗能達到95%有效預防感染新冠病毒，需分為兩劑接種；嬌生疫苗雖然只需一劑接種，也能85%有效預防成為重症感染，但只有66%有效預防一般感染。

在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的報告中也提到，與輝瑞和莫德納疫苗相同，嬌生疫苗能有效預防重症感染，包括住院治療及死亡。

「所有的疫苗都是安全且有效的，我也會推薦民眾使用任何一種疫苗。」哈爾頓說。

截至3日，底特律16歲以上的居民已有11%完成至少一劑疫苗的接種，全州的接種比率為19%；本周更無論年紀或職業，擴大開放工廠員工接種，甚至包括非登記居民的工廠員工。

密州衛生廳發言人威頓(Bob Wheaton)指出，被底特律拒絕的6200劑嬌生疫苗已分配給其他65歲以上接種率較低的地區。