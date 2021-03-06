我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

金山市府「強勢復甦」計畫砸千萬 培訓失業民眾

多州急於開放 CDC延後公布指南 佛奇疾呼：仍要戴口罩

嬌生疫苗不是最好？底特律市長拒收 白宮稱誤解

編譯林梅婕／綜合5日電
底特律市長杜根貶低並且拒收嬌生疫苗，引起風波後，又改口稱將接受下一批嬌生疫苗；圖為他上月訪問白宮是出席記者會。(歐新社)
底特律市長杜根貶低並且拒收嬌生疫苗，引起風波後，又改口稱將接受下一批嬌生疫苗；圖為他上月訪問白宮是出席記者會。(歐新社)

底特律市長杜根(Mike Duggan)4日拒絕聯邦政府提供的6200劑嬌生(Johnson & Johnson)疫苗，不避諱地表示偏好輝瑞(Pfizer)和莫德納(Moderna)，並稱市民應獲得「最好的疫苗」；不過他在5日重申將接受下一批分發的嬌生疫苗，白宮也稱一切只是「誤解」。

杜根表示，目前現有的2萬9000劑輝瑞和莫德納疫苗「仍足以應付目前需要接種的人」，但強調嬌生疫苗是「擴大疫苗接種規模的關鍵」。

白宮抗疫小組資深顧問斯拉維特(Andy Slavitt)5日透露已和底特律市長辦公室進行協調，稱其中存在誤解，並表示：「事實上，他(杜根)非常迫切想要嬌生疫苗」。

根據密西根州公衛官員透露，本周送達該州的嬌生疫苗共8萬2700劑，沒有其他單位拒絕接收。

密州衛生廳首席醫療官哈爾頓(Joneigh Khaldun)本周稍早提出建議，呼籲被分配到嬌生疫苗的民眾應接受，「因為拒絕造成的後果可能介於生死之間」。

哈爾頓5日的聲明中也引用各研發藥廠的試驗報告，澄清輝瑞和莫德納試驗是在變種病毒爆發前完成，說明與嬌生疫苗的差異。

根據輝瑞和莫德納提供的試驗報告，兩家疫苗能達到95%有效預防感染新冠病毒，需分為兩劑接種；嬌生疫苗雖然只需一劑接種，也能85%有效預防成為重症感染，但只有66%有效預防一般感染。

在聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的報告中也提到，與輝瑞和莫德納疫苗相同，嬌生疫苗能有效預防重症感染，包括住院治療及死亡。

「所有的疫苗都是安全且有效的，我也會推薦民眾使用任何一種疫苗。」哈爾頓說。

截至3日，底特律16歲以上的居民已有11%完成至少一劑疫苗的接種，全州的接種比率為19%；本周更無論年紀或職業，擴大開放工廠員工接種，甚至包括非登記居民的工廠員工。

密州衛生廳發言人威頓(Bob Wheaton)指出，被底特律拒絕的6200劑嬌生疫苗已分配給其他65歲以上接種率較低的地區。

疫苗 嬌生 莫德納

上一則

打完新冠疫苗「腋下腫脹」她以為自己罹癌

延伸閱讀

My Turn預約接種的首要來源

My Turn預約接種的首要來源
路透：牛津大學研究顯示 AZ疫苗對巴西變種病毒有效

路透：牛津大學研究顯示 AZ疫苗對巴西變種病毒有效
打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠

打完第一針疫苗 出現假陽性？ 舊金山衛生官員闢謠
全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

全美疫苗接種趕進度 1天達200萬劑、5400萬人打過

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
諾瓦瓦克斯公司執行長爾克表示，該公司的COVID-19疫苗最快5月就能獲准在美國使用。(路透)

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

2021-03-02 09:50
新冠疫情導致大量工人失業，急需救濟。圖為民眾在科羅拉多州州府前示威，要求加快發放紓困金。(Getty Images)

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

2021-03-05 06:11
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

2021-03-02 06:47

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金

曾領600元 98%都能領1400元…近1.6億家庭將獲發紓困金
AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會

AV女優沒帶錢包「用肉體付車資」野戰影片惹怒司機公會
紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女

紐約長島華裔孕婦染疫去世 留丈夫獨自扶養五未成年子女
雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多

雙層口罩防疫？超級電腦模擬 跟只戴1個差不多
西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折

西雅圖中國城傳亞裔遇襲 日本女教師臉部多處骨折