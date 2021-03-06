數百電郵文件顯示…暴亂前2天 執法機關有警覺沒應變

美聯社依資訊公開法取得數以百計電郵、簡訊、文件及照片發現，國暴亂前兩天，華府執法機關已警覺但無應變。(美聯社)

國會議員本周舉行聽證會調查1月6日國會暴亂事件，執法機關反應究竟出了什麼問題，為何國會警察 當天沒有更多協助；美聯社依資訊公開法取得數以百計電郵、簡訊、文件及照片發現，暴亂前兩天，華府 附近執法機關已警覺事態有異，準備提供支援試圖制止騷亂，但因缺乏協調和適當計畫，以致亂局一發不可收拾。

其中一份由阿靈頓郡消防員布朗特(Taylor Blunt)寫下的事後備忘錄，赤裸呈現國會暴動當天暴民對警察的血腥攻擊。布朗特與另一名消防員是當天國會大廈台階上僅有的醫護人員。

布朗特在備忘錄寫道，「執法人員被推進人群裡遭示威者踐踏，被人拿鷹架材料和棍棒毆打。有些人無法行走，必須將他們拖到安全地帶。」布朗特及同事在場救治昏迷或被擊中的人，「也有些人假裝病痛，以便留在警方戒護下。」

布朗特寫道，「我們是最早到達的互助小組之一，對開始將示威者趕出國會大廈至關重要。」文件顯示，暴亂發生前兩天，華府地鐵警察局長康提（Robert J. Contee）正式要求阿靈頓郡警局支援一些受過示威暴亂訓練的警察，所以當天才有阿靈頓消防員在國會現場。

阿靈頓代理警察局長安迪·潘（Andy Penn）的電郵寫道，他們將針對「有計畫和未經計畫的憲法第一修正案行動」提供幫助。

1月6日國會暴亂有五人死亡；其中包括一名警察在內，傷者約數百人。事發後，另有兩名警察自殺。300多人被控犯下聯邦罪名，其中包括極端組織「驕傲男孩」（Proud Boys）和「守誓者（Oathkeepers）在內；數百名嫌犯在逃。

資料顯示，國會暴亂發生前，國會大廈警察局已發布安全評估警告，指民兵、白人至上主義者和其他極端分子正前往華府並以國會為目標，視此為支持川普總統的「最後表態」。

暴亂前一晚，保護聯邦財產、屬於國土安全部的聯邦保護局（Federal Protective Service）人員發電郵表示，他們注意到抗議者試圖紮營在聯邦財產上，認為應「對任何可疑活動保持警惕」。此電郵特別提到右翼極端組織「驕傲男孩」，指他們注意到有很多「驕傲男孩」住在華府市中心旅館而且有計畫。

暴亂當天中午，聯邦保護局發電郵寫道，約有300名「驕傲男孩」在國會大廈，且揚言要關閉市區供水系統；白宮 橢圓形草坪（Ellipse）附近樹上有人似乎拿著步槍，白宮周圍約有2萬5000人，白宮建築物外灌木叢裡藏了一些袋子。

維吉尼亞州費爾法克斯郡（Fairfax County）官員也曾密切監視1月6日事件，並意識到華府同僚需要幫助。該郡副郡長羅勒（Dave Rohrer）1月6日下午3時10分曾向25位以上郡官員發電郵寫道，「我的經驗和知識告訴我，有緊急情況。」他表示已授權郡警局派出民防部門官員和指揮官，協助取得控制以確保安全。