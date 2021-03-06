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第2起 眾議員告川普、川普兒、朱利安尼煽動暴亂

記者顏伶如／綜合報導
聯邦眾議員史沃威爾5日遞狀控告前總統川普等人煽動國會暴動。圖為國會暴亂當天畫面。(美聯社)
聯邦眾議員史沃威爾5日遞狀控告前總統川普等人煽動國會暴動。圖為國會暴亂當天畫面。(美聯社)

眾院川普彈劾案彈劾監察人、民主黨加州聯邦眾議員史沃威爾(Eric Swalwell)5日向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控告前總統川普、川普前私人律師朱利安尼(Rudy Giuliani)、川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、共和黨阿拉巴馬州聯邦眾議員布魯克斯(Mo Brooks)煽動國會暴動。史沃威爾在訴訟中也向被告求償。

川普卸任一個多月，如今官司纏身；史沃威爾的提告是川普因1月6日國會山莊暴動而挨告的第二起案例。

民主黨籍眾院國安會主席、密西西比州聯邦眾議員湯普森(Bennie Thompson)與民權團體「美國有色人種協會」(NAACP)，2月16日已聯手向華府特區美國聯邦區域法院遞狀控告川普、朱利安尼、仇恨團體「驕傲男孩」(Proud Boys)、民兵組織「守誓者」(Oath Keepers)密謀叛亂。

史沃威爾在訴狀中指出，川普仍可能在未來繼續煽動政治暴動。

史沃威爾在訴狀中指出，川普等被告觸犯華府特區的「反恐法」(Anti-Terrorism Act)等多項法律。

訴狀寫道，川普及川普陣營「幫助和教唆」(aided and abetted)暴徒，導致當時人在眾院裡的史沃威爾蒙受精神壓力；訴狀中引述參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnel)在參院彈劾表決結束後的公開發言。麥康諾除了譴責川普行為，還提到川普雖在彈劾案無罪過關，未來仍可能面臨民事訴訟。

另方面，前總統川普執政期間擔任國務院巴西及南錐體事務辦公室(Office of Brazilian and Southern Cone Affairs)特別助理的克萊恩(Federico Klein)，由於涉嫌在1月6日國會山莊暴動中毆打員警，4日在維吉尼亞州被捕後已遭妨礙國會、以危險武器攻擊警察等罪名起訴；目前在押的克萊恩，成為川普任命官員因國會暴動而遭起訴的首例。

法院資料顯示，克萊恩擁有接觸最高機密的安全許可(security clearance)，但今年1月19日辭職，時間點為拜登總統就職典禮前一天。

起訴書寫道，國會暴動當天現場影面畫面顯示，克萊恩身穿「讓美國再度偉大」(Make America Great Again)標語棒球帽，跟著一群暴徒企圖從地下道攻入國會大廈，克萊恩持警盾以暴力方式衝撞大門，並對國會警察動粗、叫罵。一名警察使用化學噴霧劑之後，克萊恩才離開並轉往其他地點。

川普 史沃威爾 華府特區

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