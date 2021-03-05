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共富貴不共患難？庫許納遠離核心 知情人士：川普要求

記者顏伶如／綜合報導
庫許納(右)在川普(左)執政期間炙手可熱，而在川普積極規畫再戰2024的當下，過去幾年來常伴左右的庫許納，卻不見蹤影。(Getty Images)
庫許納(右)在川普(左)執政期間炙手可熱，而在川普積極規畫再戰2024的當下，過去幾年來常伴左右的庫許納，卻不見蹤影。(Getty Images)

前總統川普執政期間，女婿庫許納(Jared Kushner)頂著白宮資深顧問頭銜，大小政策都過問，炙手可熱；而在川普積極規畫再戰2024的當下，過去幾年來常伴左右的庫許納，卻不見蹤影；曾與庫許納在白宮共事的多名消息人士透露，庫許納夫婦對政治已心灰意冷，眼前只想好好照顧家庭。

有線電視新聞網(CNN)引述匿名知情人士報導，庫許納現已完全不想插手政治；庫許納的妻子、川普長女伊凡卡‧川普(Ivanka Trump)也對政治極度厭倦，日前對友人及過去同事說道，不要對她提及任何與華府有關的人、事、物。

報導指出，庫許納現在的表現，印證了批評者對他提出的「可以共富貴，不能共患難」人格特質註解；批評人士指出，庫許納多年行為模式都是，勝利慶功一定在場，失敗檢討時則不見蹤影；不過，庫許納友人受訪時則說，庫許納只是需要有時間多陪家人，淡出政壇與川普政治勢力起伏無關。

2017年，川普健保改革法案在國會闖關受挫時，庫許納帶著妻兒遠在科羅拉多州亞斯本(Aspen)滑雪度假；2018年，聯邦政府因預算危機暫時關閉期間，庫許納一家則在佛州度假；2019年，川普冒犯猶太人的失言風波、背景檢查規定惹議等事件沸沸揚揚，庫許納夫妻跑到懷俄明州休閒並在社群網站秀出照片。

當時川普曾在推文寫道：「兩個很棒的人，我很意外他倆竟沒在工作(很少有人比他們工作更努力)。」

川普離開白宮月餘，庫許納分道揚鑣是誰的主意，外界無法得知；報導指出，親近川普的消息人士說，川普因為連任失敗，對女婿非常生氣。

拜登總統剛上台，庫許納與伊凡卡便搬離位於華府郊區高級住宅區的豪宅；拜登1月20日就職典禮結束不到24小時，最後一批搬家卡車便從庫許納與伊凡卡的華府舊家出發，開往邁阿密瀕臨海灘的新宅。

雖然庫許納友人說，庫許納希望展開新一頁的人生規畫，但另外兩名知情人士說，其實是川普要求庫許納離開的，川普曾多次對核心圈幕僚吐苦水，抱怨對庫許納的種種不滿。

川普上周邀集重要盟友在佛州私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)共商未來計畫，討論2022年期中選舉及可能參加2024年大選，庫許納並未受邀。這場會議出席者包括川普長子小唐納‧川普(Donald Trump Jr.)、川普競選團隊前任總幹事史特平(Bill Stepien)、前選舉顧問米勒(Jason Miller)等與會。

前第一女婿庫許納(左)與前第一千金伊凡卡，曾是川普前總統最倚重的人物。(美聯社)
前第一女婿庫許納(左)與前第一千金伊凡卡，曾是川普前總統最倚重的人物。(美聯社)

庫許納 川普 白宮

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