川普再執政落空 華府暴動隱患未除 國民兵可望續駐守

眾多國民兵4日在國會大廈內外駐守。(美聯社)

儘管部分支持者相信前總統川普 會在4日重新執政，但當天他在佛羅里達州，什麼事也沒發生，讓許多川粉期望落空。然而關於民兵團體當天可能攻擊國會和民主黨眾議員的情報，仍導致華府 人心惶惶；國會警察4日提出將國民兵 (National Guard)在華府駐守的時間延長60天，五角大廈已在評估，眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)同日也要求增加維安經費。

極右派陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)此前不斷放言川普將在4日重新執政，讓部分支持者蠢蠢欲動，策畫4日要聚集華府，甚至攻擊國會大廈並移除民主黨議員；眾院因此取消4日議程，武裝國民兵也在國會大廈內外駐守，戒備森嚴。

國會警察4日聲明說，代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)已向國防部提交申請，要求將5200名國民兵駐守華府的時間延長60天，國防部官員稱已在評估此事，若通過，國民兵將留守華府至5月。

國會警察也表示，國會附近的圍欄及鐵網將再持續至少數月，也增派警力；1月拜登總統就職典禮順利結束後，仍有逾5000名國民兵駐守華府，因應突發情況，這批國民兵原定駐守至本月12日。

波洛西4日也要求增加華府的維安經費，以應對「所有川普支持者」持續帶來的暴力威脅，她表示國會近日在推進新冠紓困法案及疫苗計畫，華府必須免於川普支持者的危害，維安必須達到公眾可在沒有圍欄鐵網的情況下，仍安全、放心進出國會大廈的程度，讓工作、生活回歸正常，因此需要更多經費。

兩黨議員在1月的國會暴亂後均擔憂，若華府戒備的程度遠超潛在威脅，不僅會導致民眾生活不便，也可能向社會傳遞錯誤消息；部分擔憂華府治安及自身安全的國會議員也表示，現在亟需完整的治安計畫，國會附近不能永遠搭設圍欄鐵網，華府也不可能永遠依賴國民兵。