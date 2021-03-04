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他花35元買到珍稀「明朝瓷碗」 鑑定估值高達50萬

編譯郭宣含／綜合3日電
康州一家庭拍賣一只要價35元的小瓷碗，未料竟是罕見的中國明朝時期的手工藝品，輾轉到蘇富比拍賣，估計高達30萬至50萬元。(美聯社)
康州一家庭拍賣一只要價35元的小瓷碗，未料竟是罕見的中國明朝時期的手工藝品，輾轉到蘇富比拍賣，估計高達30萬至50萬元。(美聯社)

康乃狄克州一處家庭拍賣一只要價35元的小瓷碗，結果卻發現這是罕見的中國明朝15世紀手工藝品，如今將輾轉到蘇富比(Sotheby)拍賣，其身價也水漲船高，估計高達30萬至50萬元。

這只瓷碗以白色為底，搭配鈷藍色花紋彩繪與設計，直徑大約六吋；根據蘇富比介紹，去年一名古董收藏家偶然在康州紐海芬(New Haven)的家庭拍賣中看到這只瓷碗，認為它獨特非凡。

蘇富比資深副總裁、中國藝術品部負責人安潔拉‧麥卡特爾(Angela McAteer)表示，目前全球已知僅有六只類似瓷碗，多數收藏在博物館，但不在美國；蘇富比指出，有兩只在台灣的國立故宮博物院，兩只在倫敦兩座博物館，一只在伊朗國家博物館；而康州出現的該只瓷碗17日將在紐約州的蘇富比中國藝術珍品會上拍賣。

原買家姓名並未被公布，該買家支付35元購買該只瓷碗後，寄相關資訊和照片給蘇富比要求估價；麥卡特爾和蘇富比中國陶藝專家Hang Yin每周收到大量這類信件，而這正是他們夢寐以求的信件。

麥卡特爾表示：「我們兩人馬上明白，我們看到的文物非常、非常特別。」

她指出，該只瓷碗的彩繪風格、瓷碗形狀和甚至是藍色，都充滿15世紀初期瓷器的特色。

他們判定，這只瓷碗可追溯自明朝第三代皇帝永樂帝時期，屬於御窯瓷器；蘇富比指出，明代永樂年間景德鎮御器開創新風格，而最近發現的那只瓷碗則具有當時的經典特色。

該只瓷碗如何流落到康州仍是一團謎，麥卡特爾表示，可能是同一個家族代代相傳，但不知道該只瓷碗的獨特價值。

康州一家庭拍賣一只要價35元的小瓷碗，未料竟是罕見的中國明朝時期的手工藝品，輾轉...
康州一家庭拍賣一只要價35元的小瓷碗，未料竟是罕見的中國明朝時期的手工藝品，輾轉到蘇富比拍賣，估計高達30萬至50萬元。(美聯社)

中國 拍賣 博物館

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