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川普兒佛州豪宅喊價4900萬 3年前姑媽賣他1800萬

編譯林梅婕／綜合3日電
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價4900萬元。(取自艾瑞克推特)
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價4900萬元。(取自艾瑞克推特)

前總統川普次子艾瑞克‧川普(Eric Trump)3日在推特上發文表示，將以4900萬元開價出售位於佛羅里達州的海濱別墅；2018年艾瑞克從姑姑手中、也就是已退休聯邦上訴法院法官瑪麗安‧川普‧巴瑞(Maryanne Trump Barry)以1800萬元購入，三年後卻提高3100萬、將近兩倍的價格出售。

這棟住宅位於川普在棕櫚灘(Palm Beach)私人俱樂部海湖莊園(Mar-a-Lago)附近；根據「棕櫚灘日報」(Palm Beach Daily News)報導，房屋所有人確切來講屬於「1125南洋有限公司」(1125 South Ocean LLC)，其總裁為艾瑞克，副總裁為川普。

報導指出，當地一名房地產仲介摩恩斯(Lawrence Moens)已張貼「獨家出售」的廣告，並稱兩層樓的「海濱別墅」(The Beachhouse)於1956年建造，建築採西印度群島風，屋內共有八間房、占地1萬455平方呎、或0.6英畝，同時還能擁有194呎的濱海線，位於伍德布瑞奇路(Woodbridge Road)交叉路口。

不過廣告中並不見川普的名字，僅描述「該資產為眾所皆知且重要的濱海別墅」。

川普的胞姊在2004年以1150萬元買下該棟別墅，並在2018年以1825萬元出售給登記地址位在德拉瓦州的1125南洋有限公司。

據估計，川普目前陷入超過10億元的負債，他至少需要先湊到3億4000萬元，才拿達成和德意志銀行(Deutsche Bank)為之後幾年內所訂定的償還義務條件。

根據川普2018年在川普國際房地產公司張貼的招租廣告中可以看到，當時以月租10萬元招租，包含客廳、日光室、起居室和圖書館，東邊還有可以看海的陽台和泳池。

川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價490...
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價4900萬元。(取自艾瑞克推特)
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價490...
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價4900萬元。(取自艾瑞克推特)
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價490...
川普次子艾瑞克三年前從姑媽手上以1800萬元購入的佛州海濱豪宅，他現在要價4900萬元。(取自艾瑞克推特)

川普 房地產 德拉瓦州

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