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區塊鏈加持！10秒NFT短片 6.7萬買入 660萬脫手

記者胡玉立／綜合報導
Beeple的10秒數位短片「Crossroad」呈現一個身上寫滿口號、很像是「川普巨嬰」的人體，倒臥在樹旁草地上，與草地相連的人行道不斷有行人緩步走過。(取自推特)
Beeple的10秒數位短片「Crossroad」呈現一個身上寫滿口號、很像是「川普巨嬰」的人體，倒臥在樹旁草地上，與草地相連的人行道不斷有行人緩步走過。(取自推特)

邁阿密藝術品收藏家福瑞爾(Pablo Rodriguez-Fraile)去年10月以6萬7000元買下美國數位藝術家Beeple創作的10秒鐘短片「十字路口」(Crossroad)，此數位資產擁有權獲得區塊鏈技術認證；上周，福瑞爾以660萬元價格成功轉賣此作品，五個月內獲利百倍。

影片看這裡：

這件數位藝術作品一般人均可在網路上免費觀看，竟能產生如此巨額利潤，是因為福瑞爾持有該數位作品的「不可替代代幣」(NFT, non-fungible token, 又稱非同質化代幣)。新型數位資產NFT具有獨一無二的特質，此「數位簽名」經由區塊鏈(blockchain)鑑定認證，確認作品擁有權和作品真偽。

疫情期間，由於很難出門花錢，投資客爭先將巨額資金投入數位商品，也讓被稱為NFT的加密收藏品大受歡迎；舉凡數位藝術品、球員卡、虛擬土地、加密貨幣錢包名稱的獨家使用權，都是適用NFT的數位資產。搶購NFT的狀況，類似網路年代初期人們對網域名稱的爭奪戰。

福瑞爾指出，「你可以在羅浮宮拍下蒙娜麗莎畫像照片，但這樣的圖片看不出作品出處或歷史，不具任何價值。」他說，他買下Beeple數位作品「Crossroad」是因為他了解這位美國藝術家作品；「創作者讓作品非常非常值錢，這就是現實。」

Beeple的真名是溫寇曼(Mike Winkelman)，他創作的10秒數位短片「Crossroad」呈現一個身上寫滿口號、很像是「川普巨嬰」的人體，倒臥在樹旁草地上，與草地相連的人行道不斷有行人緩步走過。

上周知名藝術品拍賣公司佳士得(Christie's)甫宣布首度加入拍賣NFT純數位藝術品行列，開賣的正是Beeple另一作品「每一天」( Everydays)；它由5000張照片拼貼而成，起拍價100元，全球買家皆可上網競標。佳士得表示，該作品甫推出競標10分鐘，出價就破了百萬大關，21位出價者搶標逾百次。上線五天競價已飆破300萬元，訂11日結標。

NFT市場OpenSea表示，NFT一年前的月銷售額是150萬元，今年1月銷售額為800萬元，2月底月銷售額一舉躍升至8630萬元。OpenSea聯合創始人阿塔拉(Alex Atallah)表示，「如果你每天花在電腦或數位領域的時間長達8至10小時，數位世界裡的藝術有價，絕對言之成理。」

但投資人士也警告，大量資金流入NFT市場，也代表價格可能泡沫化。像許多新投資領域一樣，一旦炒作退燒，即存在重大損失風險；而且這個市場有許多參與者使用假名經營，也讓詐欺者有機可趁。

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