美情報指「國會4日可能遭襲」 眾院取消議程

國安部和聯調局警告，極端分子企圖4日「控制國會」，國會警察3日維安升級。(Getty Images)

美國 國會警察 3日維安升級，稱有情報顯示民兵團體4日「可能攻擊國會大廈」，此事與陰謀論團體「匿名者Q」(QAnon)相信前總統川普將在4日就職「復辟」有關，國土安全部 和聯邦調查局也警告，極端分子企圖「控制國會並移除民主黨議員」，聯邦眾院3日傍晚提前結束會議，並取消4日全天議程。

國會警察3日表示，網路言論顯示，反政府的極右派民兵團體「百分之三人」(Three Percenters)可能在4日攻擊(breach)國會，該團體1月也參與國會暴動。

國會警方指出，此次情報與極右陰謀論團體「匿名者Q」相信川普會在4日宣誓就職復辟有關，源於他們相信「主權公民運動」(sovereign citizen movement)陰謀論，認為美國在1871年通過的一條法律下，已將國家變成企業，認為第18任總統格蘭特(Ulysses S. Grant)是最後一任合法的總統，之後的總統都不合法；由於格蘭特的就職日是3月4日，故此「匿名者Q」的支持者相信川普會在這天宣誓。

國會警察3日在國會大廈附近增設圍欄，加派警力，國土安全部(DHS)和聯邦調查局(FBI)也警告各地執法部門，大型集會恐將演變成暴力行為。

國土安全部發言人稱，由種族主義驅使的反政府極端分子所帶來的暴亂，不會以1月的國會暴亂或總統就職典禮為終結，目前美國在見證由假消息煽動的各種暴力行為，尤其威脅到首都地區的安全，執法機構未來幾個月也將面臨更大挑戰。

眾議院原計畫4日表決與去年「佛洛伊德案件」相關的警察執法正義法案，但因擔憂極端分子的攻擊而取消；參院4日仍會繼續推進新冠紓困法案的議程。

國會暴亂至今將近兩個月，華府並未完全放鬆警惕，仍有大批國民兵駐守，國會大廈附近的圍欄也未撤除，聯邦執法人員3日徹查大華府地區的酒店訂房情況，監控航班乘客信息、租車情況及巴士信息等。