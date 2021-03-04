國會警察代局長：國會議員遭威脅案 暴增93%

國會警察代理局長皮特曼在眾院聽證會上表示，今年前兩個月國會議員收到的威脅數量比去年同期增長93%，建議國會修建永久性圍牆。(Getty Images)

國會警察 代理局長皮特曼(Yogananda Pittman)3日至國會作證表示，過去一年國會議員面臨的潛在威脅倍增，今年前兩個月收到的威脅數量暴增93.5%；華府國民兵 指揮官華克(William Walker)就國會暴動作證時透露，因陸軍高層擔心造成不佳觀感，因此國會警察求援後三個多小時，國民兵才遲遲趕到現場。

皮特曼因國會警察預算 案至眾院撥款委員會作證，她表示過去一年國會議員面對的威脅大增，光是2021年前兩個月，與去年同期相比就增加93.5%；皮特曼要求的預算也較去年增加1億7000萬。

她指出對國會的「已存在威脅」也呈現上升趨勢，因此設置80位員警的緊急待命小組，面臨緊急狀況時國會警察才不需過度仰賴其他執法單位支援。此外還有212位新進員警必須加入緊急待命小組的行列，協助威脅評估與議員的個人維安。

此外，國會警察大增的預算中，也包括111名重點維安探員，將被指派保護國會中層級較高，較可能面對威脅的議員；為強化情蒐，國會警察還要增聘20名情報分析師。

皮特曼說：「威脅日益漸增，國會警察需要增聘人員已達到足夠相對應的能力，進行分析、維安與執法工作。」

3日國防部高層人員，則是前往參院作證，釐清國會暴動當天軍力未能快速反應的原因。華府國民兵指揮官少將華克(William Walker)向參議員表示，時任國會警察局長桑德(Steven Sund)下午1時49分呼叫軍隊支援，當時暴民已向國會逼近。

華克表示，他隨即將支援請求轉達陸軍，但三個多小時後的5時8分才收到國防部批准。已在車上待命的國民兵才隨即出發，18分鐘後抵達現場。

作證的國防部資深官員薩勒西斯(Robert Salesses)回應，陸軍必須有時間釐清支援任務。而華克表示，有鑑於去年國民兵面對示威成效不佳，陸軍考量外界觀感，必須審慎應對以防批評；高層也認為國民兵的出現可能使示威群眾更加失控。

華克還說，有資深陸軍高層表示，「著軍服的國民兵出現在國會不會是最妥當的做法」。