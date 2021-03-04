「最大地緣政治考驗」國務卿談中國：該敵對就敵對

國務卿布林肯。(美聯社)

拜登總統3日發表國家安全戰略暫行指南，對中國 仍維持既競爭又可合作的基調，並重申美國 會依長期承諾支持台灣；國務卿布林肯 稱中國為「美國本世紀面臨的最大地緣政治考驗」，還說「我們與中國的關係，該競爭時要競爭，可合作時合作，如果一定要敵對就敵對。」

拜登上任後發布這項國安戰略暫行指南(Interim National Security Strategic Guidance)共24頁，傳達美國將如何與世界互動；布林肯(Antony Blinken)3日稍早在國務院發表演說，事先說明內容。

戰略指南闡述捍衛民主價值，認為美國要勝過愈發自信和專制的中國，就要擴大對內投資，投資人民、經濟與民主，要重建美國全球領導地位，也要支持中國的鄰國與商業夥伴捍衛其自身利益，「依據美國的長期承諾，我們將會支持台灣」，也會捍衛在香港、新疆與西藏地區的民主、人權和個人尊嚴。

戰略指南重申，台灣為民主領頭羊與重要經濟與安全夥伴。

拜登日前在國務院發表外交政策演說時，將中國稱為「最大競爭者」；布林肯3日稱中國為「最大地緣政治考驗」。

「我們與中國的關係，該競爭時要競爭，可合作時合作，如果一定要敵對就敵對。」布林肯說，美中交往必須從實力出發。

布林肯形容中國是唯一「同時擁有經濟、外交、軍事與科技力量」的國家，嚴重挑戰國際體系的穩定與開放。

布林肯表示，當人權受到侵害時，美國應挺身而出，包括新疆的人權與香港的民主，若美國無動於衷，中國將採取更多不受懲罰的行動；美國面對盟國與夥伴是合作而非詆毀，參與國際組織不讓中國有機可乘。

指南表示，當中國政府的行為威脅到美國利益與價值觀，美國將回應這些挑戰，對於不公平與非法貿易、網路竊取、削弱先進科技、傷害美國勞工的經濟行為，以及試圖破壞美國戰略優勢與國家競爭力等種種行為，美國將正面對抗；美國也將確保在關鍵國安科技和醫療供應鏈的安全。

戰略指南表示，戰略競爭不會也不應排除在符合美國國家利益的狀況下與中國合作，美國將與北京進行務實且注重結果的外交，降低誤解和誤判風險，也歡迎中國政府在氣候變遷、全球公衛、軍備控制和打擊擴散的議題上展開合作。

布林肯表示，美國將重返聯盟、聚焦多邊外交，將為每個美國人的工作與權利奮戰，保護全體美國勞工利益；戰略指南中則說，「重建美國信譽將能確保由美國而非中國，來制定國際規則。」

布林肯提出的8大外交政策優先，包括以美國勞工為中心、對抗疫情大流行、氣候變遷與技術優勢。

在戰略指南中，數度將中國與俄羅斯並列，並稱北京和莫斯科積極投入抑制美國實力，且防止美國捍衛國家利益和盟友。