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FBI局長：國會暴動是「國內恐怖攻擊」

編譯潘勛／綜合2日電
聯邦調查局長雷伊2日在國會聽證會上，直言國會暴動為「國內恐怖攻擊」事件。(美聯社)
聯邦調查局長雷伊2日在國會聽證會上，直言國會暴動為「國內恐怖攻擊」事件。(美聯社)

聯邦調查局(FBI)局長雷伊(Chris Wray)2日在國會聽證會上，直言1月6日國會山莊暴動為「國內恐怖攻擊」事件，此外沒有證據顯示，左派團體「反法西斯」(Antifa)或反對前總統川普人士策動、參與這場暴力事件，右派的說法誠為不實。

美聯社2日報導，雷伊向聯邦參院司法委員會做證指出，1月6日國會山莊暴動是獨立事件，問題點在國內恐怖活動久已轉移到全國，無法很快消失，聯調局為此早已預警多年。

雷伊另為聯調局辯護，指1月5日由維吉尼亞州諾佛克(Norfolk)分站傳來報告，警告有人在線上貼文，揚言要在華府「開戰」，該報告經過聯調局聯合反恐小組在華府指揮處討論，並貼上互聯網入口網站，其他執法單位可以取得；國會山莊警察局高層表示，他們沒收到聯調局那份情報，無法預料會爆發包圍國會的暴力事件。

雷伊表示，分站傳來的資訊很粗糙、未經核實，顯然求功心切，但很特定指出，最審慎、聰明的做法，是讓必要人等得悉；聯調局及時以兩個管道，傳逹該資訊給國會警察局及華府警察局。

國會針對1月6日暴動，執法單位的拙於因應，舉辦一系列聽證會，雷伊2日首度出席作證；議員們不僅逼問他，暴動之前是否有情報及溝通失誤，還詢及白人至上主義者、民兵及其他極端分子逞兇的威脅。

2001年九一一事件以來，聯調局重新打造，肆應國際恐怖活動，目前還得應付國內白人動粗動武；雷伊動用「國內恐怖攻擊」來形容1月6日事件，是向參院表明，自己對這種威脅的範圍與急迫程度一目瞭然。

雷伊表示，自他2017年就任聯調局長以來，偵辦國內恐怖案件已由大約1000起，增加到大約2000；遭逮捕的白人至上主義者，人數成長約莫三倍。

警察 華府 白人至上

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