我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

德州「100%防疫解禁」是超前布署？前功盡棄？

金山進入紅色層 餐館堂食「有條件」重開

國會暴動後…花3000萬修復 恐還得追加

編譯林育正／綜合2日電
國會暴動事件後，修繕受損的建築物損害和後續維安開銷，已超過3000萬元。(歐新社)
國會暴動事件後，修繕受損的建築物損害和後續維安開銷，已超過3000萬元。(歐新社)

1月6日發生的國會暴動事件中，許多前總統川普的支持者在國會內外大肆破壞，國會建築師布蘭頓(J. Brett Blanton)在向國會的報告中指出，修繕暴動造成的建築物損害和後續維安開銷，已超過3000萬元，而且將持續增加。

布蘭頓表示，眾院撥款委員已通過3000萬修繕經費，並且將國會外的圍籬合約延續至3月31日；他向撥款委員會報告，若圍籬等其他維安設施留到3月之後，預算勢必將再增加。

國會暴動發生當下，建築團隊正在為總統就職典禮準備，幾個小時內，許多布置便遭到破壞；布蘭頓說：「宣誓平台被破壞，到處都是碎玻璃，音響和攝影器材等被損壞到無法修理的程度或偷走；國會廳堂的扶手也被潑上藍色油漆，看了讓人非常心痛。」

國會內部，許多具有歷史意義的雕像、壁畫和家具都被胡椒噴霧、滅火器和化學刺激物等殘留痕跡破壞，需要專家以特殊方式清理保存。

布蘭頓還透露，許多國會議員要求保留辦公室遭到攻擊的物品，不過因安全考量，大多數遭破壞的物品都已被更換；不過建築團隊保留了國會東側的哥倫布門(Columbus Doors)的鑲嵌飾品，未來可能做為展示之用。

布蘭頓說：「被破壞的物品的殘骸，都可以堆成一座小山了。」

這次暴動也凸顯國會維安缺失，布蘭頓也向委員會要求更多預算，為整個國會大廈升級保全設施，以防範類似威脅。他說：「我們必須從錯誤中學習，否則國會面對未知與無法預期的威脅，將顯得相當脆弱。」

國會暴動讓平時工作已相當繁忙的建築團隊負荷加重；此外為因應新冠肺炎疫情，布蘭頓的團隊也加強了國會的清潔消毒工作，以及提供個人防護設備等；不過他表示，雖然在國會工作必須遵守防疫規範，但多名團隊成員卻尚未接種疫苗，「我們只被分配到一小部分。」

預算 眾院 疫情

上一則

川普白宮前幕僚內鬥 納瓦羅「15頁栽贓報告」曝光

下一則

絕跡170年 罕見「黑眉鳥」 再現印尼雨林

延伸閱讀

國會暴動後 眾院撥3000萬修復不夠 恐還得追加

國會暴動後 眾院撥3000萬修復不夠 恐還得追加
拜登、蔡英文未通電話　吳釗燮：美國對台支持堅若磐石

拜登、蔡英文未通電話　吳釗燮：美國對台支持堅若磐石
12華裔二戰老兵 獲頒國會金質獎章 民選官員感謝

12華裔二戰老兵 獲頒國會金質獎章 民選官員感謝
化學噴霧是兇嫌！ FBI追國會殉職警察死因

化學噴霧是兇嫌！ FBI追國會殉職警察死因

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
CDC主任瓦倫斯基在1日表示大家要提防變種病毒的嚴重性。(路透)

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

2021-03-01 22:56
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47
嬌生疫苗26日獲得FDA委員會推薦，很快就能獲得緊急使用授權批准。(路透)

嬌生疫苗獲FDA批准 下周可施打 只需打1劑

2021-02-27 18:20

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
加州帝王郡發生重大車禍 至少15死

加州帝王郡發生重大車禍 至少15死
白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」
德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈

德州解除口罩令 州長：是時候全面開放 專家：不能鬆懈
Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用

Novavax疫苗保護力達96% 最快5月獲准在美國使用
韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？

韓國瑜、韓冰近照曝光 網驚：他現在變這樣？