絕跡170年 罕見「黑眉鳥」 再現印尼雨林

黑眉鳥在亞洲消失長達170年後，在印尼現蹤。(取自維基百科)

在亞洲消失長達170年的黑眉鳥(black-browed babbler)在印尼 再度現蹤，鳥類學家說，這是印尼鳥類學界的「一大神祕」。

發表重新發現這暗黑、灰色又帶栗子褐色黑眉鳥論文的印尼鳥類學家阿克巴(Panji Gusti Akbar)說，「我們確定是黑眉鳥的時候，我不禁略為禱告了一下，低頭慶祝。」

「我很興奮，簡直不敢相信，但非常高興。」

鳥類學界首度有黑眉鳥的紀錄是在1850年，地點還誤記為爪哇島，不是婆羅洲，結果誤導了很多想找到更多同類鳥隻的人跑錯地方。

但是後來專家搞清楚，發現那唯一「真品」地點就在婆羅洲後，再也沒人見過黑眉鳥；不過，很少賞鳥人士或鳥類學家跑到那麼遠的地方去，可能也是原因之一。

2016年，印尼婆羅洲賞鳥學會BW Galeatus成立後，情況開始改變，學會教當地人辨認不同種類的鳥，其中兩個當地人蘇藍托( Muhammad Suranto)和佛贊(Muhammad Rizky Fauzan)偶而深入南加里滿丹省森林時，似乎瞥見過暗黑棕色的鳥；他們在去年10月捕到一隻，把照片傳給學會會員齊西延拓(Joko Said Trisiyanto)。

齊西延拓不太確定，因為照片看來像霍氏雅鶥(Horsfield's babbler)，但更像是學會賞鳥指引所列已經絕跡的黑眉鳥。於是，他把照片傳給阿克巴。

收到照片的阿克巴愣了好一陣子，「我在屋裡來回踱步，掩不住心中的興奮。」

阿克巴又把照片傳給其他專家，包括位於新加坡 的「國際鳥類生活」雜誌保育學家楊鼎立(Ding Li Yong)博士。

澳洲國立大學畢業的楊鼎立也是英國「東方鳥類俱樂部」東南亞 地區聯絡人；他一開始還以為有人開玩笑，是不是有了動了手腳，用編輯軟體變造厄瓜多的蟻鵙(antbird)照片。

等他搞清楚這是如假包換的真實照片後，他說，「我眼眶泛淚。」「這可是印尼鳥類學史上的大事啊，震撼度不下於重新發現旅鴿(passenger pigeon)或卡羅來納長尾鸚鵡(Carolina parakeet)兩種已經滅絕的鳥類！｣

齊西延拓等人打算訓練蘇藍托和佛贊為賞鳥導遊，並開拓當地賞鳥觀光事業。