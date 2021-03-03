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2年內第2隻！瀕危紅毛猩猩誕生 紐奧良動物園喜迎寶寶

編譯周芳苑／綜合2日電
紐奧良奧杜邦動物園裡12歲猩猩里斯，上周生了小寶寶，全身紅毛、模樣可愛，蘇門答臘猩猩已瀕臨絕種。(美聯社)
紐奧良奧杜邦動物園裡12歲猩猩里斯，上周生了小寶寶，全身紅毛、模樣可愛，蘇門答臘猩猩已瀕臨絕種。(美聯社)

路易斯安納州紐奧良的奧杜邦動物園(Audubon Zoo)兩年內誕生了第二隻蘇門答臘猩猩，全身紅毛、模樣可愛，卻瀕臨絕種。

奧杜邦動物園發言人安妮‧馬瑟恩(Annie Kinler Matherne)表示，小猩猩上周誕生，是園內12歲猩猩里斯(Reese)的新生兒，獸醫還沒辦法秤重、測量大小和確定性別。

馬瑟恩在電郵裡描述，里斯專注抱著嬰兒，但園方無法確認是否哺乳。

蘇門答臘猩猩是三類長毛大猩猩之一，根據國際自然保護聯盟(International Union for Conservation of Nature.)，人類開發、採礦、棕櫚油人工林種植威脅猩猩的森林棲息地，導致猩猩數量劇降，目前在野外生活的數量不到1萬4000隻。

新生猩猩是里斯第一個寶寶，里斯之前看過兩隻猩猩生產、育兒，包括她自己母親，在新墨西哥州的阿爾伯克基生動物園(Albuquerque BioPark Zoo)，以及2019年在她目前所居住動物園內看到費利茲(Feliz)生育。

猩猩寶寶提早出生令人驚訝；獸醫原本推測預產期是4、5月。

動物園通常要等動物誕生一、兩周確保健康後，再宣布好消息，但馬瑟恩說，這次他們希望對外保持透明。

新生猩猩的父親是詹比(Jambi)，詹比另有一個兩歲的幼兒布蘭(Bulan)。

里斯和布蘭關係不錯，經常在棲息地一起吃飯、睡覺，有助於里斯做好為人母的準備。

園方表示，詹比2018年從德國漢諾威動物園(Hanover Zoo)來到美國，被視為北美最具傳宗接代價值的雄猩猩之一。

動物園 新墨西哥州 美國

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