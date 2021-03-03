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科學界首發現 1.8米長「深海發光鯊」 紐西蘭現身

記者張聲肇／綜合報導
兩名科學家正在丈量一隻鎧鯊。(取自維基百科)
兩名科學家正在丈量一隻鎧鯊。(取自維基百科)

科學家在紐西蘭外海發現深海發光鯊，其中鎧鯊(kitefin shark)身長達1.8公尺(約六英呎)，大於一般鎧鯊(1.0-1.4公尺)，是人類目前所知體積最大的發光物種。

最新一期「海洋科學前線」(Frontiers in Marine Science)期刊2月26日出刊，刊載了科學家2020年元月在紐西蘭東岸Catham外海調查研究所發現。

鎧鯊通常活動於海平面300公尺以下，以較小的鯊魚、海底魚類和甲殼類為主食；通常所知會發光的只有水母、魷魚等，這是科學界首度發現鯊魚也會發光。

這隻會發光的鎧鯊全身1.8米都在發光，當然，比起史蒂芬史匹柏驚悚電影「大白鯊」裡25呎(7.62公尺)的主人翁體積差很多，卻是目前已知最大的發光動物。

撰發本研究報告的比利時生物學家說，物種發光在海裡本來就不尋常，在研究地區的深海裡發現發光物種，對建構地球的生態系統，扮演了重要腳色。

除了鎧鯊，研究團隊也發現會發光的黑腹燈鯊(blackbelly lanternshark,)和南方燈鯊(southern lanternshark)；這三種鯊魚都寄居於海平面下200公尺到1000公尺間，所謂海洋的「黃昏地帶」裡面，再深，太陽光就穿透不到，也就無法進行光合作用。

這三種發光鯊在牠們的生存的空間無處可躲藏，研究人員猜想，牠們為了嚇走更大的掠食者，也為了方便捕食較小生物，便發展出背部發出藍光的本領，當作偽裝，兼作照明。

論文小組說，鎧鯊不像另兩種發光鯊那麼小，在該地區沒什麼敵手，為什麼也發光？需進一步研究。目前科學家只能假設，因為它行動遲緩，在海底捕食時，需自體發光照明，也可能在掠食者靠近時，偽裝成發光體看起來體型更大，保護自己。

廣大海洋太陽照射不到的神祕水域，是否充滿各式各樣令人驚異的物種，絕對有待發現，這份研究報告不過揭開其中小小的一塊面紗。

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