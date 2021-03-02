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防中國主宰！人工智慧國安委員會建議收緊晶片業扼止點

記者張聲肇／綜合報導
人工智慧國安委員會1日建議國會收緊晶片業「扼止點」，以防止中國主宰半導體。圖為中國清華大學研發中心研究人員研發晶片。 (路透)
人工智慧國安委員會1日建議國會收緊晶片業「扼止點」，以防止中國主宰半導體。圖為中國清華大學研發中心研究人員研發晶片。 (路透)

美國中國的科技競爭愈趨激烈，人工智慧國安委員會(NSCAI)1日向國會提出報告，建議收緊晶片業的「扼止點」，以防止中國的半導體製造業趕上美國並主宰這一行業。

這個由谷歌(Google)前執行長施密特(Eric Schmidt)領銜的委員會建議政府，遏制中國購置高端晶片製造機的能力。所謂高端晶片，是指可用於監視、臉部辨認科技的重要元件。

委員會官員接受路透訪問時表示，中國正積極在全世界推動威權主義，歸根究柢，關鍵在於半導體。監視裝置與人臉辨識器材，加上「大數據」處理能力，是威權政權賴以「維生」的利器。

製造晶片的機器設備多數來自美國企業，如應用材料公司(Applied Materials Inc)和蘭姆研究公司(Lam Research Corp)，美國政府已限制這些公司出口相關設備，但日本的Nikon和Canon、荷蘭的ASML控股公司等外國企業，也生產高端的晶片製造機械設備。

委員會建議美國和日本、荷蘭等國政府合組「拒絕出口」聯盟，禁止出口先進的晶片製造機到中國，同時，美國應制定長期政策，讓中國的半導體業永遠落後美國兩代，即美國自己要超前兩代。

委員會在1日發布的報告中，建議美國保護自己與盟邦的晶片製造科技，同時促進美國本土的晶片生產，因為美國過去幾十年，把太多的晶片製造事業移到台灣與南韓。

報告提議以350億元贊助晶圓的生產與研究，這和上周拜登總統承諾的370億美元，多有重疊處。

人工智能國安委另外建議，提供40%稅率減免，鼓勵廠商購置半導體生產與研究工具，當做投資優惠，這可鼓勵投資人在美國廣設晶片廠，也有利美國的工具生產業者。

受訪官員說，「我們的首要保護策略，就是要比中國的晶片業跑得快」。

美國 晶片 中國

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