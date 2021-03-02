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劍指拜登…共和黨議員批白宮幕僚長柯連恩「垂簾聽政」

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統(右)信任的白宮幕僚長柯連恩(左)，被共和黨國會議員批「垂簾聽政」。(路透)
拜登總統(右)信任的白宮幕僚長柯連恩(左)，被共和黨國會議員批「垂簾聽政」。(路透)

新聞網站「國會山莊報」(The Hills)報導，白宮幕僚長柯連恩(Ron Klain)遭多位共和黨籍國會議員批評「垂簾聽政」，還被冠上「總理柯連恩」封號，暗諷柯連恩為實際掌權者。報導分析，共和黨陣營力抗拜登總統某些施政計畫，就在雙方展開政治角力之際，柯連恩儼然被視為「可怕對手」。

報導分析，拜登規模1.9兆疫情紓困法案堅絕不願縮減預算，共和黨指責就是柯連恩的緣故。

參院共和黨黨鞭熊恩(John Thune)指出，從曾參加會議的共和黨議員口中得知，柯連恩其實「就像在垂簾聽政的那個人」。參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)助理則形容，柯連恩應該被稱為「總理柯連恩」。

一名共和黨助理指出，共和黨方面如今針對柯連恩展開抨擊，目的在於破壞拜登的形象，要讓社會大眾覺得拜登並未完全掌權；拜登上台後施政滿意度表現佳，但共和黨方面仍在找攻擊突破口，指拜登並未完全掌權，真正管事的是柯連恩、眾院議長波洛西(Nancy Pelosi)及參院多數黨領袖舒默(Charles Schumer)。

報導分析，共和黨舞劍還有另一層意涵，便是對柯連恩隔空施壓，逼迫柯連恩鬆手，進而讓拜登願意與共和黨議員談判，同時觀察拜登能否展現不受幕僚影響的獨立自主。

今年2月初曾率領十名共和黨參議員與拜登在白宮磋商的聯邦參議員柯林斯(Susan Collins)說，拜登如今遭到舒默及柯連恩雙面夾殺，動彈不得。另外也有共和黨人士指出，波洛西正在推著拜登朝著越來越左傾的方向走去。

柯林斯指出，拜登與共和黨參議員磋商所獲致的任何進展，都遭柯連恩扯後腿。她說，當時在全程會議中，站在後方的柯連恩不停搖著頭，「他的如此表現無法令人感到欣慰」。

拜登陣營則表示，針對柯連恩的攻擊行動「很無聊」，尤其指稱柯連恩在執政，不是拜登，更是無稽之談。一名民主黨顧問說，拜登就是在做自己要做的事情，當然會聽取建議並作分析，柯連恩是拜登最棒的幕僚之一，但拜登「明白自己需要做什麼」。

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