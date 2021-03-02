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民主黨議員提案「超級富豪稅」：身家5000萬以上繳2%

編譯林育正／綜合1日電
民主黨麻州聯邦參議員華倫提案要大增富人的稅。(美聯社)
民主黨麻州聯邦參議員華倫提案要大增富人的稅。(美聯社)

民主黨籍聯邦參議員伊莉莎白‧華倫(Elizabeth Warren)1日提案，希望立法針對資產5000萬元以上的家庭，課徵2%的財富稅。

本案被稱為「超級富豪稅法案」(Ultra-Millionaire Tax Act)，若通過，將針對資產5000萬至10億元的家庭，課徵2%財富稅；若資產超過10億，稅率將提升至3%。若政府頒布實施全民健保，屆時資產超過10億元，稅率將上調至6%。

來源：PBS NewsHour YouTube頻道

華倫今年初就曾表示，身為參院財政委員會的新成員，推動財富稅將是她的首要目標之一。她表示在提案中，財富稅課徵的資金將用於重振遭新冠肺炎疫情重創的經濟。她表示新冠疫情為美國帶來巨變，但在過去一年，富人的資產卻水漲船高。

華倫表示：「財富稅將使社會更加平衡，就像拜登總統所說，為國家的重建提供更多資本。當國會提出各項方案重振經濟，財富稅將能帶進大筆資金，因此更該優先排入議程。」

她說：「這一大筆資金應用於孩童照護、幼兒教育、中小學教育、基礎設施，上述所有都是拜登總統與民主黨議員希望優先處理的議題。民眾希望社會更加公平，勇於改變，我有自信國會議員不會辜負人民的期待，現在是推動財富稅的時候了。」

為防止富豪避稅，法案將附帶提供國稅局(IRS)額外1000億元的條款，使至少30%達到財富稅門檻的家庭必須接受查稅。此外若富人為避稅放棄美國公民身分，必須被課徵40%離境稅。

華倫辦公室採用柏克萊加州大學經濟學者賽斯(Emmanuel Saez)和祖克曼(Gabriel Zucman)的報告，指出2023至2032年間，財富稅將為政府帶進3兆元的稅收。此外法學教授也證實，此提案符合憲法。

華倫 美國公民 拜登

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