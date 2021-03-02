新冠失業津貼要繳稅 民怨：報稅時才發現

失業勞工疫情期間領取的每周失業津貼，報稅時等同工作時的工資收入，必須繳稅。（Getty Images）

從2020年4月失業迄今的31歲洛杉磯居民艾瑞卡‧羅沙(Erika Rose)，日前開始準備報稅 時，發現自己竟然欠了600元聯邦個人所得稅。由於手頭極為拮据，這個冬天她縮衣節食以便繳房租及電費，某次上超市買菜時，銀行戶頭只剩20元。

「我非常生氣。為什麼我會欠稅600元呢？」羅沙日前接受華盛頓郵報訪問時說：「這輩子從沒這麼害怕過，不知道該怎麼應付一張張的帳單。」

華郵報導，羅沙是數以百萬計面臨意外稅單的失業勞工 之一，欠稅額度從數百元至數千元不等，許多失業勞工坦承，這筆稅根本繳不起。

聯邦法律規定，失業救濟金屬於應稅收入(taxable income)，失業勞工疫情 期間領取的每周失業津貼，報稅時等同工作時的工資收入，必須繳稅，這個事實很少民眾了解。

據統計，2020年領取失業津貼的4000萬失業勞工當中，不到四成為失業津貼設定了所得稅預扣(taxes withheld)。

對於將近一年沒有工作的失業民眾來說，如今突然要籌錢繳稅，處境彷彿雪上加霜。喬治城大學法學院(Georgetown Law)教授蓋爾(Brian Galle)說，失業保險津貼不應該被課稅，尤其是在經濟嚴重衰退之際，更不應該。

眾院民主黨推出的規模1.9兆疫情紓困法案條文當中，並未包括讓失業救濟津貼免繳聯邦個人所得稅的條款。

主張失業津貼要繳稅的論述重點為，原本有錢的人丟了工作而領取失業救濟，應該要繳稅。其他理由還包括，如果失業救濟金不必繳稅，可能導致民眾不想找工作。

在州府層級，各州處理方式則不相同。全美有九州不收個人所得稅，失業救濟金也不課稅。阿拉巴馬州、加州、蒙大拿州、新澤西州、賓州及維吉尼亞州等六州，州府則不對失業津貼課稅，另外，馬里蘭州與德拉瓦州在疫情期間則宣布，暫時不對失業救濟金課稅。

羅沙說，去年4月失業時曾設定失業津貼所得稅預扣，不料後來還是發現欠聯邦政府稅。

智庫機構「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)研究員馬格(Elaine Maag)說，比較務實的解決之道為，國稅局(IRS)應允許民眾有更多時間可以繳交失業津貼的所得稅。