我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

加州撥66億 促早日重啟校園、面對面教學

新冠失業津貼要繳稅 民怨：報稅時才發現

記者顏伶如／綜合報導
失業勞工疫情期間領取的每周失業津貼，報稅時等同工作時的工資收入，必須繳稅。（Getty Images）
失業勞工疫情期間領取的每周失業津貼，報稅時等同工作時的工資收入，必須繳稅。（Getty Images）

從2020年4月失業迄今的31歲洛杉磯居民艾瑞卡‧羅沙(Erika Rose)，日前開始準備報稅時，發現自己竟然欠了600元聯邦個人所得稅。由於手頭極為拮据，這個冬天她縮衣節食以便繳房租及電費，某次上超市買菜時，銀行戶頭只剩20元。

「我非常生氣。為什麼我會欠稅600元呢？」羅沙日前接受華盛頓郵報訪問時說：「這輩子從沒這麼害怕過，不知道該怎麼應付一張張的帳單。」

華郵報導，羅沙是數以百萬計面臨意外稅單的失業勞工之一，欠稅額度從數百元至數千元不等，許多失業勞工坦承，這筆稅根本繳不起。

聯邦法律規定，失業救濟金屬於應稅收入(taxable income)，失業勞工疫情期間領取的每周失業津貼，報稅時等同工作時的工資收入，必須繳稅，這個事實很少民眾了解。

據統計，2020年領取失業津貼的4000萬失業勞工當中，不到四成為失業津貼設定了所得稅預扣(taxes withheld)。

對於將近一年沒有工作的失業民眾來說，如今突然要籌錢繳稅，處境彷彿雪上加霜。喬治城大學法學院(Georgetown Law)教授蓋爾(Brian Galle)說，失業保險津貼不應該被課稅，尤其是在經濟嚴重衰退之際，更不應該。

眾院民主黨推出的規模1.9兆疫情紓困法案條文當中，並未包括讓失業救濟津貼免繳聯邦個人所得稅的條款。

主張失業津貼要繳稅的論述重點為，原本有錢的人丟了工作而領取失業救濟，應該要繳稅。其他理由還包括，如果失業救濟金不必繳稅，可能導致民眾不想找工作。

在州府層級，各州處理方式則不相同。全美有九州不收個人所得稅，失業救濟金也不課稅。阿拉巴馬州、加州、蒙大拿州、新澤西州、賓州及維吉尼亞州等六州，州府則不對失業津貼課稅，另外，馬里蘭州與德拉瓦州在疫情期間則宣布，暫時不對失業救濟金課稅。

羅沙說，去年4月失業時曾設定失業津貼所得稅預扣，不料後來還是發現欠聯邦政府稅。

智庫機構「稅務政策研究中心」(Tax Policy Center)研究員馬格(Elaine Maag)說，比較務實的解決之道為，國稅局(IRS)應允許民眾有更多時間可以繳交失業津貼的所得稅。

勞工 疫情 報稅

上一則

民主黨議員提案「超級富豪稅」：身家5000萬以上繳2%

下一則

亞馬遜、沃爾瑪等企業挺調高最低時薪 但非15元

延伸閱讀

華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅

華郵：許多失業民眾到報稅季節才驚覺失業津貼要繳稅
亞特蘭大鄭巧玲會計師感謝新老朋友支持 報稅期間致贈精美禮品

亞特蘭大鄭巧玲會計師感謝新老朋友支持 報稅期間致贈精美禮品
疫情趨緩 美國上周初領失業救濟金人數大幅減少

疫情趨緩 美國上周初領失業救濟金人數大幅減少
在「羅賓漢」炒股賺錢 德州男為報稅傷神

在「羅賓漢」炒股賺錢 德州男為報稅傷神

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
嬌生單劑新冠疫苗在27日獲得緊急使用授權。路透

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

2021-02-28 10:47

1張圖看疫情：全美確診逾2866萬 紐約州破165萬

2021-03-02 03:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案

刺死鄭勇嫌犯被捕 犯案累累 25年前曾涉命案
新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金

新「華人之光」金球獎最佳導演趙婷 澄清非億萬千金
帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發

帳單、支票5天才送到 郵局大崩壞 民怨大爆發
感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫

感染增5倍！CDC：變種病毒恐將大爆發 籲持續避疫
紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業

紐約市華埠 「麒麟金閣」1日起暫停營業