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亞馬遜、沃爾瑪等企業挺調高最低時薪 但非15元

編譯林梅婕／綜合1日電
立法規定聯邦最低時15元，大企業如花旗集團（圖）、亞馬遜、沃爾瑪超市等，不表支持。(路透)
立法規定聯邦最低時15元，大企業如花旗集團（圖）、亞馬遜、沃爾瑪超市等，不表支持。(路透)

近日來新冠肺炎紓困案如火如荼地進行，但其中夾帶聯邦最低時薪條調增至15元的要求，引發極大爭議；但事實上，許多企業和雇主並不反對調高時薪，只不過不是調至15元。

國會議員考慮折衷：調至10元

目前根據聯邦政府法定的最低時薪是7.25元，而國內許多企業已給付超過這項最低標準，也支持將基本時薪調升；因此有國會議員正在考慮提出較折衷的方案：將時薪調升至10元，並延長企業適應所需的過渡期。

美國商會(U.S. Chamber of Commerce)就業政策部門負責人史賓塞(Glenn Spencer)說：「我們必須用更負責任的角度看待調漲最低薪資這項議題，15元聽起來像是政治考量，而非參考經濟分析的結果。」

亞馬遜(Amazon)和花旗集團等國內巨擎組成的「商業圓桌會議」(Business Roundtable)，目前由沃爾瑪(Walmart)執行長麥克米倫(Doug McMillon)擔任主席，同樣表態支持調高最低時薪，但不是15元。

商業圓桌會議總裁博爾騰(Joshua Bolten)則透過向國會領導人上書寫道：「我們認為薪資調整必須經過縝密的設計，並且能適度反映地方之間的差異性，不破壞小企業的復甦。」

亞馬遜和好市多(Costco)現階段給付員工的薪資都是15元或以上，擁有全國員工人數最多的私人企業沃爾瑪上個月才宣布，未來會將平均時薪調整至15元以上，但最低時薪仍維持在11元。

另一方面，許多小企業和餐廳不如連鎖企業，無法負荷最低時薪過度劇烈地調漲，恐怕迫使他們資遣員工、或調整員工上班的時數以節省成本。

德州農工大學(Texas A&M University)經濟學者米爾(Jonathan Meer)表示：「這對地方小店會是很大的負擔，我們應該關注的是像亞馬遜，或是那些不需要結帳人員的大企業，為什麼他們會支持調漲最低薪資。」

立法規定聯邦最低時15元，大企業如花旗集團、亞馬遜（圖）、沃爾瑪超市等，不表支持...
立法規定聯邦最低時15元，大企業如花旗集團、亞馬遜（圖）、沃爾瑪超市等，不表支持。(路透)

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