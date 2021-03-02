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白宮打退堂鼓？1.9兆紓困案刪除「調高時薪」

記者顏伶如／綜合報導
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)
支持聯邦立法規定提高最低時薪為15元人士，25日在國會示威。(美聯社)

眾院民主黨團推出的調高聯邦最低工資至時薪15元條款，上周遭參院立法程序官裁定不符特別預算法規而從疫情紓困法案中排除。包裹法案本周將進入參院審議，但參院民主黨團以白宮已打退堂鼓，不再堅持調高最低薪資條款必須納入法案。

拜登總統1日對民主黨籍參議員發動遊說，希望爭取同黨議員一致力挺規模1.9兆疫情紓困法案。兩黨席次各半的緊繃情況下，紓困法案在參院交付表決時，民主黨一票都不能跑。然而，少數中間派民主黨參議員已針對聯邦失業津貼給付架構、為各州及地方政府提供3500億元紓困等項目，紛紛提出疑慮。

來源：Good Morning America YouTube頻道

拜登1日下午便與中間派民主黨參議員舉行電話會議，2日也將與參院民主黨團午餐會電話連線，3日晚間則計畫對眾院民主黨團發表談話。

參與1日電話會議的民主黨蒙大拿州聯邦參議員泰斯特(Jon Tester)在會後透露，參院同僚和拜登對話的重點在於款項使用。泰斯特說，並不是討論降低法案金額，而是在於法案款項必須畫在特定項目。

西維吉尼亞州民主黨聯邦參議員曼欽(Joe Manchin)也說，希望法案能夠確實針對各個特定項目發揮作用，「幫助那些最需要援助的民眾」。

泰斯特指出，拜登聽取了民主黨參議員的意見，但未承諾是否做出具體改變。

然而，拜登政府如果對民主黨中間派讓步，尤其是對各州及地方政府的紓困援助計畫，勢必引發自由派民主黨國會議員強烈反彈，因為民主黨自由派對於調高聯邦最低工資無法納入參院版本法案條款，早已感到失望不已。

另一方面，20多名進步派民主黨眾議員1日聯名呼籲拜登及副總統賀錦麗推翻參院立法程序官決議。

「國會進步黨團」(CPC)領袖、加州民主黨聯邦眾議員羅康納(Ro Khanna)在聯名信中對拜登與賀錦麗指出：「8100萬人民投票給你們，因為你們的競選政見是調高聯邦最低工資至時薪15元。」

共和黨籍的聯邦參議員羅穆尼反對1.9兆的新冠紓困案。(路透)
共和黨籍的聯邦參議員羅穆尼反對1.9兆的新冠紓困案。(路透)
聯邦參議員桑德斯支持最低15元的時薪，但在參院遭到挫敗。(路透)
聯邦參議員桑德斯支持最低15元的時薪，但在參院遭到挫敗。(路透)
拜登總統最重要施政項目之一的提高聯邦基本時薪15元一案，在國會遭到挫敗。(美聯社...
拜登總統最重要施政項目之一的提高聯邦基本時薪15元一案，在國會遭到挫敗。(美聯社)

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