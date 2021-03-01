我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

中國增16處部署東風41 專家：提高對美反擊力

記者賴錦宏／綜合報導
美國專家調查報告指中國軍方在內蒙古自治區新設至少16處洲際彈道導彈(ICBM)的發射設施。（日本共同網）
美國專家調查報告指中國軍方在內蒙古自治區新設至少16處洲際彈道導彈(ICBM)的發射設施。（日本共同網）

日本共同社引述美國專家的調查報告稱，中國軍方很可能在內蒙古自治區新設至少16處被認為是洲際彈道導彈(ICBM)的發射設施。分析衛星照片並彙總論文的智庫「美國科學家聯合會」(FAS)核問題專家漢斯･克里斯滕森接受共同社採訪時指出，「增強設施有提高對美國反擊能力的意圖」。

克里斯滕森透露，位於沙漠地帶的軍事演習場在2016年以後，分三期至少建設16處發射設施，其中11處於去年下半年開工。中國此前擁有18至20處發射設施，若新建部分完工，將幾乎翻倍。據分析，其中四處將在一年內、剩餘部分將在數年內完工。

這16處設施分別保持2.2公里以上間隔修建，克里斯滕森指出，「或許是為了防止在一次核襲擊中多處同時被毀」。據稱附近挖掘了兩條長約350公尺的隧道，從位置和形狀來看，目的可能是防止機動發射裝置和導彈被從上空發現。

據分析，相比原來的使用液體燃料的導彈，新設施適用於能夠更快發射的固體燃料導彈。比ICBM「東風5」型的設施更小，很可能設想對應包括新型多彈頭ICBM「東風41」在內的固體燃料導彈。

克里斯滕森分析稱：「中國軍方有可能得出結論認為，一邊通過預警系統保護固體燃料ICBM一邊使用是維持反擊能力的唯一方法。」

美國 中國 日本

上一則

WSJ：美國本月將照常實施對抗中國科技野心的全面規定

下一則

「3天內回國自首」 旅外中國青年因「1則發文」被通緝

延伸閱讀

中國內蒙古增16處部署東風41飛彈 對抗並打擊美國

中國內蒙古增16處部署東風41飛彈 對抗並打擊美國
「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道

「Zoom疲勞」4原因 專家提化解之道
日媒：美專家指中國廣設ICBM設施 提高對美反擊力

日媒：美專家指中國廣設ICBM設施 提高對美反擊力
一劑就有效 嬌生獲FDA批准 最快下周施打

一劑就有效 嬌生獲FDA批准 最快下周施打

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋