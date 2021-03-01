中國增16處部署東風41 專家：提高對美反擊力

美國專家調查報告指中國軍方在內蒙古自治區新設至少16處洲際彈道導彈(ICBM)的發射設施。（日本共同網）

據日本 共同社引述美國 專家的調查報告稱，中國 軍方很可能在內蒙古自治區新設至少16處被認為是洲際彈道導彈(ICBM)的發射設施。分析衛星照片並彙總論文的智庫「美國科學家聯合會」(FAS)核問題專家漢斯･克里斯滕森接受共同社採訪時指出，「增強設施有提高對美國反擊能力的意圖」。

克里斯滕森透露，位於沙漠地帶的軍事演習場在2016年以後，分三期至少建設16處發射設施，其中11處於去年下半年開工。中國此前擁有18至20處發射設施，若新建部分完工，將幾乎翻倍。據分析，其中四處將在一年內、剩餘部分將在數年內完工。

這16處設施分別保持2.2公里以上間隔修建，克里斯滕森指出，「或許是為了防止在一次核襲擊中多處同時被毀」。據稱附近挖掘了兩條長約350公尺的隧道，從位置和形狀來看，目的可能是防止機動發射裝置和導彈被從上空發現。

據分析，相比原來的使用液體燃料的導彈，新設施適用於能夠更快發射的固體燃料導彈。比ICBM「東風5」型的設施更小，很可能設想對應包括新型多彈頭ICBM「東風41」在內的固體燃料導彈。

克里斯滕森分析稱：「中國軍方有可能得出結論認為，一邊通過預警系統保護固體燃料ICBM一邊使用是維持反擊能力的唯一方法。」