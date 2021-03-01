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香港大搜捕 民主派47人被控顛覆政權

香港特派員李春／香港報導
香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」落案起訴、通宵扣留戴耀廷(圖中)等47人。(香港中通社)
香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」落案起訴、通宵扣留戴耀廷(圖中)等47人。(香港中通社)

香港民主派初選人士大搜捕事件中被捕後保釋者，2月28日前往警署報到，共55名被捕者中47人被香港警方以「串謀顛覆國家政權罪」落案起訴、通宵扣留，1日上午在西九龍裁判法院審訊。

今年1月6日，香港警方出動千名警察，搜捕參加立法會民主派初選活動者，香港警方事後宣稱是以港區國安法之「顛覆國家政權罪」的罪名，由香港警察國安處執行拘捕行動。這是去年7月港區國安法生效後，香港警察最大規模的國安拘捕行動。當日拘捕53人，另有二人已被其他罪名羈押中，在獄中再度被捕。

香港立法會原定去年9月選舉，民主派人士發動初選活動，於去年7月11日一連兩天舉行，約有60萬香港市民投票初選。這次初選目標是實現「35+」，即希望當選立法會的民主派人士能過香港立法會的半數。初選活動參加者之眾，是香港反送中運動中區議會選舉後又一次大震動。但港府後來宣布9月立法會選舉擱置。

47名去年發起及參與民主派初選的人士，28日到警署報到時被警方以「串謀顛覆國家政權罪」起訴，其中包括39男8女，年齡由23至64歲。其中包括協調初選的港大法律學院前副教授戴耀廷、以及參與選舉的商人林景楠、民主黨立法會前議員黃碧雲和林卓廷、民間人權陣線的岑子杰、民協施德來及荃灣區議員岑敖暉等，都被落案起訴。仍然在囚的前香港眾志秘書長黃之鋒，及仍還押的人民力量成員譚得志、民主黨前主席胡志偉，也在被控之列。

控罪指47人涉嫌在去年7月1日至今年1月1日間，組織、策畫、實施或者參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，「嚴重干擾、阻撓、破壞中央或者香港特區政權機關依法履行職能」。

有民主派人士在警署報到時互相安慰，岑子杰和黃碧雲到油麻地警署報到，岑子杰向黃碧雲道歉及相擁安慰，又說政權可收去港人權利，但世人眼睛雪亮，會繼續堅持爭取民間五大訴求。黃碧雲回應說，無怪責過對方，期待大家理解磨合，令民主運動向前。

荃灣區議員岑敖暉在進入警署前表示心情平靜，批評此次是政權對民主派的全面打壓及清算，但指對港人有信心，不會向政權低頭，希望港人堅持民主。

有消息稱，另有八人暫時未被起訴，獲准繼續保釋，包括關尚義、涂謹申、鄺俊宇、劉凱文、袁偉傑、李國麟、李芝融及安德里。其中立法會前議員涂謹申說，他獲警方延長保釋至5月4日。民主黨鄺俊宇離開警署時說，心情沉重，形容民主派現時風雨飄搖，形勢愈來愈艱難。

香港 警察 民主黨

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