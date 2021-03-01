我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

疫情下的金球獎 主持人分2地 眾星在家等領獎

記者顏伶如／綜合報導
2月28日的金球獎頒獎典禮，由喜劇女演員蒂娜費(左)在紐約現場主持，另一喜劇女演員艾咪波勒(右)在加州比佛利山的現場主持。兩人動作默契，笑果十足。(路透)
2月28日的金球獎頒獎典禮，由喜劇女演員蒂娜費(左)在紐約現場主持，另一喜劇女演員艾咪波勒(右)在加州比佛利山的現場主持。兩人動作默契，笑果十足。(路透)

第78屆金球獎(Golden Globe)頒獎典禮28日晚間登場，歷年來大明星盛裝出席走紅毯的盛大場面，今年並未出現。受到新冠病毒疫情影響，頒獎典禮橫跨美國東西岸於紐約、洛杉磯同步連線舉行，兩個地點的室內空間均保持社交距離，邀請先遣急救員(first responders)及必要行業人員擔任現場觀眾，各個獎項入圍明星則以視訊方式出席。

分別位於紐約洛克斐勒中心(Rockefeller Center)頂樓彩虹餐廳(Rainbow Room)、洛杉磯比佛利希爾頓飯店(Beverly Hilton Hotel)現場的典禮主持人蒂娜費(Tiny Fey)、艾咪波勒(Amy Poehler)在典禮上宣布，大會將捐出200萬元給在全美各地設立食物銀行(food banks)的饑餓救援組織「美國賑饑」(Feeding America)。

以影音串流平台葫蘆網(Hulu)影集「凱薩琳大帝」(The Great)入圍的尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)，在Instagram分享了參加金球獎視訊典禮的服裝照片，造型為襯衫配雙排扣衣裝。他寫道：「盛裝打扮完畢但沒地方可去，只是有典禮可看！」

受到網路影音串流服務興起，今年是Netflix或亞馬遜(Amazon)等影音串流業者，終於有機會勇奪金球獎的時刻。去年，雖然獲得金球獎34個獎項提名，最後卻只拿到一座電影獎項及一座電視獎項，尷尬不已。

過去一年來，受到疫情影響，傳統式好萊塢電影片廠受到嚴重衝擊，而Netflix今年則獲得42項提名，其中傳記劇情片「曼克」(Mank)、「芝加哥七人案：驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)雙雙入圍劇情類最佳影片，回顧金球獎史上，還沒有任何串流影音平台作品曾在這個獎項勝出。

今年金球獎典禮登場之際，主辦單位好萊塢外籍記者協會(Hollywood Foreign Press Association)面臨外界要求革新的批評風浪。

2月28日的金球獎頒獎典禮，由喜劇女演員蒂娜費(左)在紐約現場主持，另一喜劇女演...
2月28日的金球獎頒獎典禮，由喜劇女演員蒂娜費(左)在紐約現場主持，另一喜劇女演員艾咪波勒(右)在加州比佛利山的現場主持。兩人動作默契，笑果十足。(路透)

金球獎 入圍 美國

上一則

不甩疫情 動畫片「湯姆貓與傑利鼠」 首映橫掃1370萬

下一則

美65歲以上年長者 近半數人口已打疫苗

延伸閱讀

金球獎／趙婷執導「無依之地」 獲戲劇類最佳影片

金球獎／趙婷執導「無依之地」 獲戲劇類最佳影片
金球獎／「后翼棄兵」連中雙元！影片與女主角都獲獎

金球獎／「后翼棄兵」連中雙元！影片與女主角都獲獎
金球獎／讓英王室超不舒服的「王冠」 獲最佳戲劇影集

金球獎／讓英王室超不舒服的「王冠」 獲最佳戲劇影集
金球獎／「王冠」怨偶又獲獎！「查理」奪視帝

金球獎／「王冠」怨偶又獲獎！「查理」奪視帝

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋