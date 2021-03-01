疫情下的金球獎 主持人分2地 眾星在家等領獎

2月28日的金球獎頒獎典禮，由喜劇女演員蒂娜費(左)在紐約現場主持，另一喜劇女演員艾咪波勒(右)在加州比佛利山的現場主持。兩人動作默契，笑果十足。(路透)

第78屆金球獎 (Golden Globe)頒獎典禮28日晚間登場，歷年來大明星盛裝出席走紅毯的盛大場面，今年並未出現。受到新冠病毒疫情影響，頒獎典禮橫跨美國 東西岸於紐約、洛杉磯同步連線舉行，兩個地點的室內空間均保持社交距離，邀請先遣急救員(first responders)及必要行業人員擔任現場觀眾，各個獎項入圍 明星則以視訊方式出席。

分別位於紐約洛克斐勒中心(Rockefeller Center)頂樓彩虹餐廳(Rainbow Room)、洛杉磯比佛利希爾頓飯店(Beverly Hilton Hotel)現場的典禮主持人蒂娜費(Tiny Fey)、艾咪波勒(Amy Poehler)在典禮上宣布，大會將捐出200萬元給在全美各地設立食物銀行(food banks)的饑餓救援組織「美國賑饑」(Feeding America)。

以影音串流平台葫蘆網(Hulu)影集「凱薩琳大帝」(The Great)入圍的尼可拉斯霍特(Nicholas Hoult)，在Instagram分享了參加金球獎視訊典禮的服裝照片，造型為襯衫配雙排扣衣裝。他寫道：「盛裝打扮完畢但沒地方可去，只是有典禮可看！」

受到網路影音串流服務興起，今年是Netflix或亞馬遜(Amazon)等影音串流業者，終於有機會勇奪金球獎的時刻。去年，雖然獲得金球獎34個獎項提名，最後卻只拿到一座電影獎項及一座電視獎項，尷尬不已。

過去一年來，受到疫情影響，傳統式好萊塢電影片廠受到嚴重衝擊，而Netflix今年則獲得42項提名，其中傳記劇情片「曼克」(Mank)、「芝加哥七人案：驚世審判」(The Trial of the Chicago 7)雙雙入圍劇情類最佳影片，回顧金球獎史上，還沒有任何串流影音平台作品曾在這個獎項勝出。

今年金球獎典禮登場之際，主辦單位好萊塢外籍記者協會(Hollywood Foreign Press Association)面臨外界要求革新的批評風浪。