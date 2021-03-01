金球獎惹「非」議 主辦缺非裔成員 被批欠多元

今年「金球獎」的電視類名單中僅兩位非裔男演員入圍，非裔女演員則無人入圍，被批評缺乏多元性。(美聯社)

第78屆金球獎(Golden Globes)於28日登場，然而因主辦方「好萊塢 外國記者協會」(HFPA)的成員缺乏族群多元性，社群媒體 連日來出現呼籲HFPA改革的聲浪；HFPA也為此做出回應，稱正在計畫錄取更多非裔 人士加入該協會。

鼓吹改革的組織26日在社群媒體發起「是時候了金球獎」(#TIMESUPGlobes)的標籤，並搭配一張標語：「好萊塢外國記者協會：87個成員中沒有任何一位非裔。」

HFPA前任主席梅赫‧塔特納(Meher Tatna)接受好萊塢「綜藝報」(Variety)訪問時透露，該組織近20年來未曾有過非裔成員加入，更稱自己記不得上次看到非裔成員是什麼時候，因此該協會也將為此努力做出改變。

HFPA發言人也表示：「我們致力確保所有會員們都能反映全世界熱愛電影、電視的族群、以及充滿靈感的藝術家們，還有教育他們。我們也明白必須讓更多非裔成員加入，以及其他受忽視的少數族裔，因此我們將立即實施行動計畫，盡快達成這些目標。」

HEPA也稱，歡迎任何在南加州擁有各種不同文化背景或族裔的記者們加入該協會，同時為外國媒體做更多報導；HFPA指出其成員大多為女性，而且有超過35%的成員來自非歐洲的國家。

這項運動與「洛杉磯時報」(Los Angeles Times)近來一項調查有關，調查揭露HFPA的87位成員裡沒有任何一位非裔成員，而且自1987年以來就是如此。

「洛杉磯時報」報導雖然HFPA確實有幾位有色族裔成員，但卻缺乏多元性，這直接反映在今年最佳影片獎項的入圍名單裡，黑人主演的電影受到冷落，包含「誓血五人組」 (Da 5 Bloods)、「邁阿密的一夜」(One Night in Miami)、「藍調天后」(Ma Rainey's Black Bottom)等。

斯特林．K．布朗(Sterling K. Brown)、珊達．萊梅斯 (Shonda Rhimes)、艾娃．杜韋奈(Ava DuVernay) 、賈德．阿帕托 (Judd Apatow)等好萊塢影人也在社群媒體響應這項活動。

布朗說HFPA有責任展現該協會的投票人「充分反映我們生活的世界。」；阿帕托寫到：「有這麼多關於金球獎和HFPA的瘋狂事蹟，但這件事糟透了。」並打上「#timesupglobes」的標籤。

今年的電視類名單中僅兩位非裔男演員入圍，非裔女演員則無人入圍。