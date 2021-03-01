我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2860萬 德州破265萬

加州新冠確診、死亡數再下滑 9月以來新低

不甩疫情 動畫片「湯姆貓與傑利鼠」 首映橫掃1370萬

編譯林梅婕／綜合28日電

受到疫情劇烈衝擊，電影票房已萎靡數月，但華納兄弟(Warner Bros)最新推出的真人版動畫電影「湯姆貓與傑利鼠」(Tom & Jerry)首映橫掃1370萬元的票房，成為今年最亮眼的票房電影。

根據全球權威網路流量監測單位Comscore資料，目前全美恢復營業的電影院占比約42%，不過絲毫不影響民眾對湯姆貓與傑利鼠的愛戴；該片除了在北美地區共2475座電影院上映，還同時在串流媒體HBO Max播放一個月。

「湯姆貓與傑利鼠」為華納兄弟自疫情以來首映票房成績第二高的電影，去年聖誕節期間上映的「神力女超人」1984(Wonder Woman 1984)仍穩座首映票房冠軍，當時也同樣在電影院及串流媒體上映，票房高達1670萬元；首映成績次高的電影包括「天能」(Tenet)及「古魯家族：新石代」(The Croods: A New Age)，首映周末都衝上1000萬元票房。

影事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示：「疫情對影事業仍是一大威脅，儘管國內還有一半的電影院未開，大家還是可以在家觀看湯姆貓與傑利鼠，創下非常好的票房成績。雖然在沒有疫情的情況下，這周末應該是可以輕鬆創下3500萬元的票房，但這對影視產業和家庭娛樂都是非常好的兆頭。」

湯姆貓與傑利鼠的原始角色由20世紀動畫師漢納(William Hanna)與巴貝拉(Joseph Barbera)所創，本片則由導演史托利(Tim Story)執導，「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）配音演出。

電影產業逐漸振興，據稱紐約市電影院將在3月5日重新開放，但容客率僅維持25%；根據製作公司估計，除了國內票房，湯姆貓與傑利鼠的全球票房也達到2510萬元，使票房總成績衝上3880萬元。

電影院 疫情 紐約市

上一則

「3天內回國自首」 旅外中國青年因「1則發文」被通緝

下一則

疫情下的金球獎 主持人分2地 眾星在家等領獎

延伸閱讀

內地兩片搶賀歲票房

內地兩片搶賀歲票房
戴口罩、指定座位 紐約市電影院下周五重開

戴口罩、指定座位 紐約市電影院下周五重開
紐約市電影院3月5日可有條件恢復營業

紐約市電影院3月5日可有條件恢復營業
「唐探3」票房火 外媒讚：首個向世界輸出的中國IP宇宙

「唐探3」票房火 外媒讚：首個向世界輸出的中國IP宇宙

熱門新聞

根據國會眾院的新版紓困法案，一戶四口人的低收入家庭，可獲逾1.4萬元紓困金。(Getty Images)

1.9兆元紓困…1家4口收入低於15萬 最多可拿1.4萬元

2021-02-27 06:12
拜登(左一)入主白宮後，他的家庭成為人們談論話題。圖中左二為第一夫人吉兒‧拜登，右一為兒子杭特．拜登。(Getty Images)

拜登次子杭特 與嫂同居 同時與嫂姊戀愛

2021-02-24 21:25
規模1.9兆疫情紓困法案22日在眾院通過第一關，圖為支票示意圖。(Getty Images)

拜登1.9兆元紓困案 預計本周眾院通過 法案重點搶先看

2021-02-22 22:14
拜登上台後首次軍事行動，下令空襲敘國親伊朗民兵組織。(路透)

報復伊朗！拜登上台首次軍事行動 空襲敘利亞軍事設施

2021-02-25 21:50
全美新冠死亡人數逼近50萬大關，總統的首席醫療顧問佛奇（Anthony Fauci）說，即使美國放寬其他的防疫限制，到了2022年國內民眾可能仍要戴口罩。Getty Images

美染疫死亡近50萬人 佛奇：2022年恐仍要戴口罩

2021-02-21 14:08
潘斯和川普在卸任後漸行漸遠，潘斯希望保持低調，不想在CPAC年會上與川普同台。(美聯社)

川普卸任首場公開演說 潘斯拒同台 幕僚：已友好分手

2021-02-21 21:42

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種

憂日增病例在7萬徘徊！佛奇籲民眾：現有疫苗擇一接種
兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

兩亞裔男入室搶劫紐約法拉盛民宅 槍指受害女頭部

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做

健檢常忽略腦血管檢查 醫：50歲以上民眾要做
川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」

川普重返舞台 否認建新黨 暗示再選「將3度擊敗他們」
小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋

小虎隊「合體」催淚 陳志朋瘦成A4腰驚呆蘇有朋