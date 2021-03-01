不甩疫情 動畫片「湯姆貓與傑利鼠」 首映橫掃1370萬

受到疫情 劇烈衝擊，電影票房已萎靡數月，但華納兄弟(Warner Bros)最新推出的真人版動畫電影「湯姆貓與傑利鼠」(Tom & Jerry)首映橫掃1370萬元的票房，成為今年最亮眼的票房電影。

根據全球權威網路流量監測單位Comscore資料，目前全美恢復營業的電影院 占比約42%，不過絲毫不影響民眾對湯姆貓與傑利鼠的愛戴；該片除了在北美地區共2475座電影院上映，還同時在串流媒體HBO Max播放一個月。

「湯姆貓與傑利鼠」為華納兄弟自疫情以來首映票房成績第二高的電影，去年聖誕節期間上映的「神力女超人」1984(Wonder Woman 1984)仍穩座首映票房冠軍，當時也同樣在電影院及串流媒體上映，票房高達1670萬元；首映成績次高的電影包括「天能」(Tenet)及「古魯家族：新石代」(The Croods: A New Age)，首映周末都衝上1000萬元票房。

影事業顧問公司「娛樂經銷研究」(Franchise Entertainment Research)負責人葛羅斯(David A. Gross)表示：「疫情對影事業仍是一大威脅，儘管國內還有一半的電影院未開，大家還是可以在家觀看湯姆貓與傑利鼠，創下非常好的票房成績。雖然在沒有疫情的情況下，這周末應該是可以輕鬆創下3500萬元的票房，但這對影視產業和家庭娛樂都是非常好的兆頭。」

湯姆貓與傑利鼠的原始角色由20世紀動畫師漢納(William Hanna)與巴貝拉(Joseph Barbera)所創，本片則由導演史托利(Tim Story)執導，「超殺女」克蘿伊摩蕾茲（Chloe Moretz）配音演出。

電影產業逐漸振興，據稱紐約市 電影院將在3月5日重新開放，但容客率僅維持25%；根據製作公司估計，除了國內票房，湯姆貓與傑利鼠的全球票房也達到2510萬元，使票房總成績衝上3880萬元。