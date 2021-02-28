無證童大量湧入 共和黨抨擊拜登政策

德州Tornillo的一間無證移民收容所，移民兒童在排隊接受檢查，拜登政府將把眾多未成年移民送到各州安置。(路透)

拜登 入主白宮 後一改前任川普的強硬移民 政策，包括停建南部邊境圍牆，結果引發大批無證移民湧入，有知情者表示，2月份被拘的無人陪伴越境兒童比1月份大增超過50%。

他們指出，在2月，每星期就約有2200名兒童非法越境，預計整個2月會拘留大約9000名這類兒童，同時相信3月份會進一步上升，這有可能增加人道主義危機。

根據聯邦海關及邊境保衛局(CBP)的報告，1月份共拘留5707名無人陪伴越境兒童，較去年12月增加18%，由於在押兒童愈來愈多，讓政府安置及照顧他們感到越來越吃力。

拜登政府一方面說會改變前朝移民政策，但另一方面又發出信息，希望南部國家民眾不要非法越境。

對於無證兒童越境激增，白宮不作置評；CBP也拒絕披露每月總數以外被拘留的無證兒童數字，因為這是一個敏感的執法問題，不過強調在所有無證移民裡，會優先處理兒童。

為了舒緩收容所壓力，拜登政府會加快將這些無證兒童轉至其他地方收容，但新冠疫情下，使照顧這些無證兒童的工作變得更加複雜，為了保持社交距離，由衛生和公共服務部(HHS)轄下難民安置辦公室運營的政府兒童福利收容，收容空間大減40%。

政府本周在德州加設一個緊急庇護所，以加速將這些兒童從邊境巡邏隊拘留所轉出；僅在26日一天，就有900人等候轉移到收容所。

白宮新聞發言人莎奇(Jen Psaki)25日曾表示，最好的選擇是通過HHS設施來處理這些孩子，因為這些設施安全，可以提供教育和醫療服務，並可應對新冠疫情。

但大量無證兒童的湧入，遭到共和黨及前川普政府官員的抨擊，指拜登的政策是促使這些人越境到來。川普在白宮的移民政策顧問米勒(Stephen Miller)批評，這是一場自欺欺人的危機。