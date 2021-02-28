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OPT處理延滯 阻國際學生畢業實習

記者胡玉立／綜合報導
由於移民局的審批拖延，許多國際學生無法及時取得畢業實習(OPT)的工作許可卡(EAD)，影響了就業。(Getty Images)
由於移民局的審批拖延，許多國際學生無法及時取得畢業實習(OPT)的工作許可卡(EAD)，影響了就業。(Getty Images)

由於美國聯邦公民及移民服務局(USCIS)處理嚴重延誤，不僅危及國際學生的工作機會和法律地位，也影響了美國自國外招募和留住高等教育及高技能人才的能力；而在美國歷史上，這些人一直是推動經濟增長的生力軍。

據日前向俄亥俄州聯邦地方法院提起的集體訴訟指出，OPT(畢業後實習，Optional Practical Training)處理延宕，始於去年10月中旬；高等教育校方和相關組織則表示，他們去年底開始聽到有關OPT處理延滯的消息。OPT一般為期12個月，允許F-1學生簽證持有人持續在美國相關研究領域暫時工作。

國會民主黨此前提出拜登總統全面移民法案同一天，新澤西州民主黨聯邦參議員梅南德茲(Robert Menendez)表示，「我們一直在把那些從美國大學接受教育的畢業生送回他們的國家，而不是把他們留在美國推動創新。」

美國商業新聞頻道CNBC採訪了受OPT處理延誤影響的六名F-1簽證持有人，其中包括網路安全工程師、傳染病實驗室研究COVID的博士後研究員、乳腺癌研究人員等。他們全都感到焦慮和沮喪，在等待申請核准以取得工作機會和合法身分之際，他們一無所有，也沒有醫療保險。

目前尚不清楚有多少學生受OPT處理延誤影響，移民局尚未公布人數。但數據顯示，移民局2019財年收到21萬5282份OPT工作許可申請。通常，學生在提交OPT申請後兩到四周內會收到收據。但許多去年底向亞利桑那州和德州移民局數據處理中心發出申請的人，至今仍在等待收據。

移民律師西斯金德(Greg Siskind)表示，移民局處理延遲可能會中斷全國高技能職位和行業的招聘，「如果國際學生的OPT計畫受到重大干擾，它的負面影響將在美國持續多年。」

移民局1月8日聲明中承認處理延遲，理由是疫情限制、申請量增加，郵政服務量增加及其他外在因素。移民局發言人伯克(Matthew Bourke)表示，當局正採取糾正措施，以盡量減少延誤，也將提供其他改進。

去年5月，川普政府考慮暫停OPT計畫。但拜登總統競選時承諾撤銷川普時代的移民政策，並改革美國合法移民制度。

美國教育委員會(American Council on Education)等高等教育組織今年已兩度致函國土安全部，敦促移民局解決OPT處理延誤問題，建議針對OPT延誤採取行動。到目前為止，移民局尚未執行任何建議。

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