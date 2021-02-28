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川普籌組超級政治行動委員會 募款開支不受限

編譯潘勛／綜合27日電
正在佛州奧蘭多舉行的保守派政治行動會議，前總統川普仍然是備受歡迎的人物，場外有很多支持者搖旗吶喊。(美聯社)
正在佛州奧蘭多舉行的保守派政治行動會議，前總統川普仍然是備受歡迎的人物，場外有很多支持者搖旗吶喊。(美聯社)

前總統川普正在權衡籌組超級政治行動委員會(super PAC)，既申張自己權威凌駕共和黨，又擴大卸任後的政治行動；此外，儘管國會眾院少數黨領袖麥卡錫百般討好川普，但麥卡錫力挺贊成彈劾川普的莉茲‧錢尼(Liz Cheney)留任共和黨眾院黨團第三號人物，故川普在「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)仍將炮轟麥卡錫背叛。

有線電視新聞網(CNN)27日報導，川普發言人米勒(Jason Miller)證實前總統正在考慮組成超級政治行動委員會，既可由任何來源無限制收受捐款，開支也不受限。

米勒表示，新委員會「可能取新名稱」，也可能把川普時代就成立的「美國優先」(America First)拿來重新打造。

川普27日另對自己成長中的募款機器做了幾項改更；他向聯邦選舉委員會申報，把連任競選委員會及自己率領的「拯救美國」(Save America)政治行動委員會，改造成兩個新的PAC，用來輔佐其他人競選公職。

米勒表示，兩個新的PAC經由聯合募款協議，已經連結起來，「讓募款更有效率」；聯合募款協議的功能，一般是讓政治人物得由金主取得單一、大筆捐款，再把金錢分配至幾個委員會。

川普計畫28日在CPAC發表卸任後第一次政治演說，打造共和黨未來面貌，另抨擊不忠於他的共和黨人。

消息人士指出，錢尼贊成彈劾川普，麥卡錫卻力保她留任眾院共和黨團第三號位子，讓川普極為憤怒，近來頻頻大罵麥卡錫；消息人士指出，麥卡錫前來參加CPAC，可能挨到公開批鬥。

不過，麥卡錫先在CPAC演說上頌揚川普，認為「有些男女老少的聲音無人聞問，川普卻都聽到了。」國會山莊元月遭暴民圍攻後，麥卡錫說川普該「負某些責任」，因此兩人關係出現裂痕，但他幾周前便飛往川普的海湖莊園，試圖與川普修好，與川普共謀2022年共和黨奪回眾院的大計。

川普 共和黨 眾院

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