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CPAC演講 龐培歐挺川普 捍衛「美國優先」

編譯潘勛／綜合27日電
前國務卿龐培歐27日出席保守派政治行動會議，肯定川普總統時期的「美國優先」政策。(美聯社)
前國務卿龐培歐27日出席保守派政治行動會議，肯定川普總統時期的「美國優先」政策。(美聯社)

前國務卿龐培歐(Mike Pompeo)27日在「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)上演講，長篇大論力挺前總統川普，頌揚「美國優先」的外交政策，聲稱「自由世界得益於無畏的美國」；龐培歐另揶揄2020年元月遭美軍空襲身亡的伊朗將領蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)，說「阿拉會叫他靈魂安息」。

政治網站「Politico」27日報導，龐培歐舌粲蓮花，廣泛頌揚川普治下的政績，吸引CPAC會上幾次最熱情喝采；演說中，龐培歐不忘抨擊中國，還讚美川普下令狙殺伊朗聖城旅指揮官蘇雷曼尼。

龐培歐另把川普治下的經濟、移民成績，與外交政策黏在一塊兒；他說，「奉行美國優先，完全正確。」

龐培歐說，「現在我不是外交官了，各位還有多少人記得蘇雷曼尼？阿拉會叫他靈魂安息的。」川普指蘇雷曼尼是恐怖活動的金主，大膽下令狙殺他，讓伊朗極為憤怒，兩國幾乎開戰。

龐培歐說，川普政府採強勢立場，對付膽敢傷害美國人的人；「我頻頻向全球惡棍釋出信息，若你敢碰美國人一根汗毛，就得付出可觀代價；美國優先保障了我們的自由，美國強大、無畏，整個世界都受惠。」

在焦點主打「人權法案」(Bill of Rights)的演說上，龐培歐痛批民主黨人，聲稱民主黨「假裝關心美國就業機會」，但拜登政府竟然取消許可，不推動研議興建的基石油管計畫(Keystone XL)。

龐培歐猛打在他之前擔任國務卿、現任拜登總統氣候特使的柯瑞(John Kerry)，說柯瑞提議化石燃料業工人丟了工作，「可以去做太陽能板」；龐培歐說，大家可以去問比如德州中部等地的石油工程師、石油業工人，「這些善良人民準備去做大陽能板了嗎？」

龐培歐表示，川普退出巴黎氣候協定，此舉完全正確；他說，目前拜登總統重返該國際條約，笑得最開心的就是中國國家主席習近平，而美國工人會丟掉工作。

美國優先 龐培歐 川普

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