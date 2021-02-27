反擊拜登「危險政策」 川普28日CPAC發表演說

保守派政治行動會議(CPAC)26日在奧蘭多開幕，佛州州長德桑提斯發表演說，推崇林堡。(Getty Images)

拜登 入主白宮 的第一天開始，即全力抺掉前任川普 的政策，一筆一筆勾銷川普的政治遺產；現在，川普終於有機會作出回應，預計他將在28日的保守派政治行動會議(CPAC)上發表演說時反擊拜登。

拜登上任的第一天就重新加入巴黎氣候協定、停建邊界圍牆、推翻了川普的旅行禁令，重新向世界衛生組織作出承諾；拜登的發言也經常抨擊川普毫不認真應對新冠疫情及種種不作為。

川普卸任後，媒體的頭條新聞不再以他為主，然而他再有機會成為報章的頭版焦點；他的高級顧問米勒(Jason Miller)揚言，川普28日在CPAC的發言，會凸出拜登上任第一個月的種種危險做法。

知情人士透露，預料移民問題是川普發言主題之一，他極有可能利用大量無證移民從南部邊境湧入的情況抨擊拜登。

在川普即將在CPAC露面的同時，前川普政府官員對拜登政府政策的抨擊也逐漸升溫，也頻頻亮相提高知名度。例如前副總統潘斯及前白宮高級政策顧問米勒(Stephen Miller)，早前就先後與共和黨研究委員會會晤，討論保守派未來的方向。

但他們都沒有川普那樣更引起外界的注意。

不過，白宮已表示不會跟隨川普起舞，絕不中他的圈套；拜登早前向有線電視新聞網(CNN)說，他對討論川普已感厭倦。

白宮發言人莎奇(Jen Psaki)也表示，川普即將在CPAC的發言只是一場秀，即使他發表有關移民的評論，對本屆政府都毫無用處；她也說川普過去的做法不僅不人道，而且效果不大。

與此同時，CPAC26日正式登場，由佛州共和黨籍州長德桑提斯(Ron DeSantis)發言拉開帷幕，在發言中藉著向早前去世的知名保守派廣播節目主持人林堡(Rush Limbaugh)致敬，大談共和黨的未來。

他說，林堡一次又一次地表現出了自己的信念的勇氣，這表明與左派鬥爭需要力量，而缺乏骨幹力量的保守主義注定要失敗。

德桑提斯敦促保守派人士說，「我們不能，也不會回到過去共和黨失敗的日子。」同時呼籲站穩腳跟，永遠不要退縮。