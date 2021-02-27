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CPAC立川普金像 粉絲喊「酷」 學者諷「舊約的金牛」

記者張聲肇／綜合報導
在保守派政治行動會議現場，置放了一座川普金像，被網友嘲笑有如舊約金牛犢。(美聯社)
在保守派政治行動會議現場，置放了一座川普金像，被網友嘲笑有如舊約金牛犢。(美聯社)

保守派人士在保守派政治行動會議年會上豎立川普金雕像，造型可愛，固然有人稱讚，也有人譏笑像是「舊約裡的那隻金牛」。

保守派政治行動會議奧蘭多年會上揭示的川普金色雕像，配紅色領帶，著國旗短褲，腳踏人字拖鞋，頗具「戲感」，難怪推出過程中，有人喊「酷」，有人說「棒極了」，更有人對著它高唱「再來四年！」

那是保守派的看法，社群媒體上的評語可就大異其趣了，除了直指這代表保守派對川普「不健康的執迷」，有人馬上推文「請教」會議主辦人，對著川普金雕像高呼「川普即上帝」，不怕得罪上帝呀？

在保守派政治行動會議現場，置放了一座川普金像，粉絲喊「酷」。(美聯社)
在保守派政治行動會議現場，置放了一座川普金像，粉絲喊「酷」。(美聯社)

維吉尼亞大學政治研究中心創辦人暨主任沙巴托(Larry Sabato)，老實不客氣地把這尊金像比喻作出埃及記裡面的金牛。

大家耳熟能詳的這段舊約故事，以色列人趁摩西上西奈山，鑄造了一隻金牛，猛加以膜拜，上帝一氣之下，摧毀金牛，殺掉3000名金牛膜拜者。

美國保守聯盟(American Conservative Union)前主席卡登納斯(Al Cardenas)26日把會議新聞連到自己的推特網頁，評了一句：「不外乎如此呀，連被彈劾的政治金人都膜拜(Worshiping the Golden Impeached)！」

二度被彈劾，也二度被參議院判決無罪的川普，下台後一直沒有公開露面，保守派既然在他的地盤聚會，他可能28日首度發表演講，一面攻擊拜登「偷走」他的勝選，一面暗示，不是宣告，2024年他將東山再起。

有意問鼎白宮的右派政客，當然不會錯過這個露面的機會，包括南達柯達州長諾恩(Kristi Noem)、佛州州長德桑提斯(Ron DeSantis)、前國務卿龐培歐，和克魯茲、霍利、史考特、柯頓等參議員。

川普 彈劾 社群媒體

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