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如果獲得共和黨提名…川普再戰2024？麥康諾表態挺

記者顏伶如／綜合報導
參院少數黨領袖麥康諾(右)表示，如果川普(左)贏得2024總統大選共和黨提名，他絕對會支持。(路透)
參院少數黨領袖麥康諾(右)表示，如果川普(左)贏得2024總統大選共和黨提名，他絕對會支持。(路透)

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)不到兩個禮拜以前才在參院演說，公開批評前總統川普，但他25日晚接受福斯新聞網(Fox News)訪問時說，如果川普獲得共和黨提名成為2024年大選候選人，他將予以支持。

在訪問中，麥康諾被問到如果共和黨推派川普再度參選2024年大選，是否願意支持。麥康諾回答：「獲得黨提名之後嗎？那是肯定的。」

麥康諾也說，從目前到2024年之間，還有很多狀況會出現，至少有四位共和黨籍聯邦參議員就有參加總統選舉的打算，也有州長以及其他職務的黨員想要選總統。

雖然麥康諾並未透過四位參議員的名單，但阿肯色州聯邦參議員柯頓(Tom Cotton)、德州聯邦參議員克魯茲(Ted Cruz)、密蘇里州聯邦參議員霍利(Josh Hawley)、佛羅里達州聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)，都被共和黨選舉策略專家、共和黨金主以及其他國會議員視為角逐2024年總統選舉的可能人選。

眾院共和黨會議(House Republican Conference)主席、懷俄明州聯邦眾議員麗茲‧錢尼(Liz Cheney)的態度則與麥康諾明顯對比；眾院以煽動國會暴動罪名彈劾川普時，錢尼在表決中投下贊成票，迄今立場未變。

對於川普可能再度參選，錢尼本周稍早表示：「我不認為他應該在共和黨或國家的未來扮演任何角色。」

本月稍早，參院彈劾審訊讓川普無罪過關後，麥康諾在參院會場上說，川普在1月6日國會山莊暴動之前的言行舉止，就是怠忽職守。麥康諾也在華爾街日報針對國會暴動事件發表投書寫道：「毫無疑問，前總統川普確有道義責任。」

日前某些共和黨參議員批評麥康諾對川普的評論過於嚴苛，但麥康諾並未回應。川普15日發表聲明形容麥康諾是個「陰鬱、沉悶而且不會笑的政客」，麥康諾也未做評論。

在25日的訪問中，麥康諾拒絕評論共和黨在今年1月喬治亞州兩席參議員複選雙雙落敗，導致共和黨痛失參院多數黨優勢的事實。

麥康諾日前接受華爾街日報訪問時，則引述「亞特蘭大憲政報」(Atlanta Journal-Constitution)報導指出，傾向支持共和黨的選區投票率下降，是導致喬州兩席參議員落敗的主因，某些共和黨選民聽信川普的不實選舉陰謀論，以為就算投票，選票也無法被計算。

麥康諾 共和黨 川普

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