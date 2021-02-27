拒絕無證移民打疫苗惹議 德州大學道歉

德州大學拒絕為無證移民打疫苗，引發爭議後道歉。圖為德州一處疫苗接種站。(路透)

61歲的狄亞茲(Jesús Díaz)上周末排隊排了四個小時，好不容易輪到他時，德州 大學里歐大谷疫苗 施打站的醫務人員卻告訴他「只有公民和合法居民」可以打，「我們幫不了你，很抱歉，這是規定。」

德州大學發言人告訴華盛頓郵報，至少14名像狄亞茲那樣的無證移民 ，在該校各疫苗施打站遭拒；而事實上，在德州，接種新冠疫苗不須出示居民或公民證，狄亞茲說他怕跟站務人員力爭，他們反而會叫警察來盤查他的移民證件，所以他只稍微抗議了一下，就悻悻然地離開。

他對華郵記者說，「我既羞愧，又氣憤。我覺得他們在歧視我，但我又不想繼續堅持下去。」

報導引述公衛專家說，許多針對無證移民的流言蜚語到處串流，產生不少像狄亞茲那樣被冤枉拒打疫苗的事例，而這些無證移民本來就怕移民當局到診所盤查他們的身分。

德州大學已經針對此事公開道歉，並說犯錯人員收到錯誤的指示，誤解了德州的疫苗施打政策。

該校醫學院院長克勞斯(John H. Krouse)25日公開表示，「我知道你們期待我們有更佳表現，我們卻無法在大家需要我們的時候，達到我們自己的標準，本人深感抱歉。」

美國政府早就向無證移民保證，他們接受新冠疫苗的機會完全和公民或合法移民均等，也宣布疫苗施打場所不是移民有關法令的執行區。

但某些州偏偏就違背拜登政府政策，例如，上月內布拉斯加州長瑞奇茨(Pete Ricketts，共和黨)就公然表示他不預期為那些在肉品加工廠工作無證移民注射疫苗，這些肉品加工廠確診率偏高；此話遭批後，他的助理趕快澄清說，不具合法移民身分的人，要打疫苗，須排在「隊尾」。

亞布拉罕‧狄亞茲去年11月起就替父親預定接種時間，他看見1996年起就在德州當電銲工的父親受辱而返，在推特上揭露此事，引起媒體追蹤報導，遂有克勞斯的道歉，也分別為被不當拒絕的無證移民重新排期接種。

狄亞茲希望自己的故事激勵其他無證移民，遇到不公不義，要敢於發聲，才會有機會做出改變事情。