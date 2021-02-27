ICE抓無證客 被揭露違規使用私人數據庫

ICE為了追查非法移民的違規行為，利用一個包含有數億紀錄的私人數據庫，引發侵犯私隱 爭議。(美聯社)

聯邦移民及海關執法局(ICE )執法人員為了追查非法移民 的違規行為，利用一個包含有數億個電話、用水、電力及其他公用事業紀錄的私人數據庫，這個做法已引發侵犯私隱的關注。

喬治城大學法學院的研究人員透過公開文件，追查並揭發ICE這個做法，也說明了這是政府機關利用商業資源，未經授權進入私人資料庫的其中一個例子，人們也可能從未想到，自己的個人資訊會落入執法人員手中。

這個名為CLEAR的數據庫是由媒體及數據集團湯森‧路透(Tomson Reuters)營運，內存4億多個名字、地址及服務紀錄的信息，是從80多家公共事業公司收集得來。這些公司涵蓋了現代生活的各方面，包括水、瓦斯、電及電話、互聯網和有線電視等。

根據CLEAR文件，這個數據庫有數十億條包括人們就業，住房，信用報告，犯罪紀錄的數據，全部是信用報告巨頭Equifax從全美50個州、哥倫比亞特區、波多黎各、關島及美屬維京群島(US Virgin islands)的公用事業公司收集所得，然後出售給湯森‧路透。

數據庫每天都在更新，這意味著民眾最新的舉動也會反映到數據庫內。

總部在多倫多的湯森‧路透集團還擁有國際新聞社路透社以及CLEAR、Westlaw等知名訂閱數據庫，向公、私營機構出售「合法調查的軟件解決方案」。

儘管它沒有提供CLEAR的完整客戶清單，但該公司在營銷文件中表示，底特律警方，加州的信用合作社都使用該系統。聯邦的採購記錄也顯示，司法部，國土安全部及國防部都是使用CLEAR數據的聯邦機構。

國會眾院 監督與政府改革委員會26日已致信給湯森‧路透及Equifax的首席執行長，以追查ICE是如何使用公用事業數據的文件和其他信息。湯森‧路透、Equifax及ICE等，均拒絕置評。

喬治城大學法學院的研究人員認為，ICE可以透過這些數據追捕無證移民。