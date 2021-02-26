檢察官拿到川普稅務資料了 多達數百萬頁…但不能公開

最高法院裁決後，紐約檢察官萬斯(前右)已取得前總統川普的稅務資料。(路透)

前總統川普 堅拒公布的稅務紀錄，本周終於落到紐約曼哈頓 區檢察官的手中；但這批文件將不會公布。

川普搏至最後一刻仍試圖拒絕交出稅務紀錄，在聯邦最高法院22日拒絕川普的豁免權數小時後，紐約曼哈頓區檢察官辦公室即獲得這批多達數百萬頁的紀錄。

消息人士表示，多達數百萬頁的文件時間跨度長達十年，包含了川普從2011年1月至2019年8月的納稅申報表、財務報表、聘用協議、與報稅及複核有關的文件，甚至與報稅有關的通訊文件等，可謂鉅細無遺。

17個多月以來，川普一直透過律師阻止調查人員獲得這些稅務紀錄。現在雖然川普長期聘用的瑪澤會計師公司(Mazars)交出了這些紀錄，但基於大陪審團保密法規定，這些文件不能公開。

紐約曼哈頓地區檢察官萬斯(Cy Vance)負責領導調查川普及川普集團是否有稅務欺詐、保險欺詐及其他種種欺詐計畫，例如可能向金融機構或銀行提供物業及資產價值的虛假信息；有了這些紀錄，萬斯將能夠更深入研究調查，約談主要證人以確定他們有否違法。

除了瑪澤會計師公司提交的紀錄外，萬斯辦公室還在尋找其他文件；知情人士透露，檢察官辦公室曾約談德意志銀行(Deutsche Bank)的人員，德銀是川普的債權人之一，讓他借貸逾3億元。保險集團怡安(Aon)的相關人員也被約談。

檢察辦公室也傳喚了階梯資本公司(Ladder Capital)的相關人等，這家信託投資公司曾貸款1億元給川普集團。川普集團付給川普女兒伊凡卡(Ivanka Trump)巨額顧問費同樣受到調查。

另一方面，萬斯現在的第三個檢察官任期僅餘下十個月，至今年12月為止，由於他不打算連任，因此在這樣短的時間內，從數百萬頁文件裡找到川普是否有刑事犯罪證據，的確是極其艱巨的工作。

不少人討論的一個問題是，萬斯是否會迅速行動以決定起訴或結束調查，又或把調查留給他的繼任人；目前有八人競逐接任，包括前檢察官、民權律師及紐約州 議員等，他們同屬民主黨籍。