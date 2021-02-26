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紐時：CPAC成了川普頌揚大會 克魯茲、龐培歐成焦點人物

編譯潘勛／綜合25日電
「保守派政治行動會議」(CPAC)25日在佛州奧蘭多市揭幕，預計成為頌揚川普、替他宣洩不滿的集會。圖為川普去年2月出席這一會議。(路透)
「保守派政治行動會議」(CPAC)25日在佛州奧蘭多市揭幕，預計成為頌揚川普、替他宣洩不滿的集會。圖為川普去年2月出席這一會議。(路透)

場面盛大的「保守派政治行動會議」(Conservative Political Action Conference, CPAC)25日在佛州奧蘭多市揭幕，會中力挺前總統川普，替他敗選、喪失社群平台發聲管道鳴不平；川普也將出席這一大會，發表壓軸演說。

但紐約時報25日報導，前副統潘斯與一些重量級共和黨人如聯邦參議員羅穆尼、麥康諾等，不是未受邀便是不參加，得罪川普的前聯合國大使海理(Nikki Haley)也未列席。

聯邦參議員克魯茲將成為25日開幕的CPAC焦點人物。(Getty Images)
聯邦參議員克魯茲將成為25日開幕的CPAC焦點人物。(Getty Images)

CPAC會上，有一小組會議專門討論社群媒體巨擘是否「勾結起來，剝奪我們的人性」，另一專場演說則探討，社群媒體刪掉川普帳號，叫他「失去舞台」，該如何應對；另七場主舞台小組會議或演講致力於清算2020年選舉，其成員都堅稱川普獲勝。

紐時認為，這場CPAC年會已演變成頌揚川普、替他宣洩不滿的集會；川普將在大會壓軸出場，發表離開白宮以後第一場演說；非正式民調指出，川普照理將贏得2024年共和黨總統候選人提名；至於共和黨要不要細修政綱，重振聲勢，以免未來選舉再輸，則不在本次大會討論之列。

「美國保守派同盟」(American Conservative Union)主席薛拉普(Mercedes Schlapp)指出，目前半數民眾覺得被騙，媒體報導2020年選舉不實，因此大會將揭露媒體隱匿不報的事實，也就是川普其實勝選。

自選舉結束以來，民調顯示大多數共和黨人支持川普，以及他對選舉的不實指控，所以這次CPAC的立場想突顯與川普的「海誓山盟」，以備2022年的期中選。

前國務卿龐培歐將成為25日開幕的CPAC焦點人物。(美聯社)
前國務卿龐培歐將成為25日開幕的CPAC焦點人物。(美聯社)

前副總統潘斯往年固定參加CPAC，但自從違背川普意願，沒在國會聯席會議推翻選舉人團投票，另參加拜登總統就職典禮之後，一直保持低調，這次並沒出席CPAC，「國會山莊報」(The Hill)報導，潘斯婉拒CPAC的演講邀約。

一度在CPAC總統候選人假投票中獲勝的聯邦參議員羅穆尼投票贊成彈劾川普，本次並未受邀參加CPAC，共和黨參院領袖麥康諾亦然。但參議員克魯茲、前國務卿龐培歐預料將成焦點人物。 

前南卡州州長海理在川普治下出任駐聯合國大使，謠傳她有意角逐2024年，但得罪川普，故並未列席這次CPAC年會；國會山莊報認為這或可視為訊號，意味海理打算未來在共和黨裡奉行較溫和派路線。

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